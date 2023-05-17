Pour le goûter, fondez pour le moelleux de ce cake à la pistache super facile à préparer

Voici une idée de recette facile et rapide pour le goûter : des petits cakes moelleux à la pistache. Vous allez adorer leur gourmandise !
Gâtez vos papilles avec ces délicieux cakes à la pistache ! Ils sont super moelleux, et c'est une recette très simple à refaire chez vous. On réalise un petit glaçage au chocolat blanc et on ajoute des pistaches concassées pour encore plus de gourmandise à l'heure du goûter ! Découvrez également le cake marbré au chocolat et à la pistache, le nouveau délice qui vous fera fondre de plaisir ! Pour une pause douceur fruitée, notre recette de cake invisible aux pommes est à tester de toute urgence.
Recette Cake moelleux à la pistache
Ingrédients
- 100 g de beurre mou
- 100 g de pâte de pistache non sucrée
- 100 g de poudre de noisette
- 75 g de sucre roux
- 3 oeufs
- 40 g de farine
- 1 pincée de fleur de sel
- Pour la ganache :
- 50 g de crème liquide entière
- 125 g de chocolat blanc
- pistaches concassées
Préparation
1
Battre le beurre mou et la pâte de pistache avec un batteur électrique jusqu'à ce que le mélange soit bien crémeux.
2
Ajouter la poudre de noisette, le sucre, les oeufs, la farine et le sel et bien mélanger. La préparation doit être bien homogène et lisse.
3
Verser dans des petits moules à cakes (ou à muffins) beurrés et farinés. Enfourner 30 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
4
Pendant ce temps, préparer la ganache : faire chauffer la crème liquide avec le chocolat blanc cassé en morceaux en mélangeant sans s'arrêter.
5
Quand le chocolat est presque entièrement fondu, retirer de feu et continuer de mélanger pour obtenir une ganache lisse et brillante.
6
Une fois les cakes cuits, refroidis et démoulés, les tremper dans la ganache au chocolat blanc (sur le dessus) puis saupoudrer de pistaches concassées avant de déguster.
L'astuce du chef
Si vous faites cuire le cake dans un grand moule, faites attention à surveiller la cuisson.