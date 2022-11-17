Les cookies au chocolat et aux noisettes, la douceur régressive qu'on adore !

Par Célia Papaïx ·

Cookies chocolat noisettes

Trop faciles et rapides à faire, craquez pour ces merveilleux cookies au bon goût de chocolat et de noisettes. C'est trop bon…

Ils sont croustillants et moelleux mais surtout délicieux ! Ces cookies au chocolat et aux noisettes vont ravir petits et grands gourmands, on vous le garantit. Très faciles à faire à la maison, ils seront parfaits pour un goûter, accompagné d'un bon chocolat chaud à l'ancienne… Si vous voulez encore plus de chocolat et de gourmandise, craquez pour ces cookies 100% chocolat au cœur coulant ! Vous pourrez même proposer des cookies à l'heure de l'apéro avec cette recette salée, c'est un vrai régal pour les papilles.

Recette Cookies chocolat noisettes

icone nombre de personnes 10
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:12
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 oeuf
  • 50 g de sucre roux
  • 50 g de sucre blanc
  • 210 g de farine
  • 1 c. à café de levure chimique
  • 110 g de beurre mou
  • 1 pincée de sel
  • 50 g de noisettes
  • 100 g de pépites de chocolat

Préparation

1
Battre l'oeuf avec le sucre roux et le sucre blanc jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux.
2
Ajouter la farine, la levure et le sel puis le beurre mou et mélanger à la main jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène.
3
Incorporer les noisettes concassées et les pépites de chocolat. Former des boules assez épaisses puis les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
4
Enfourner 10 à 12 minutes à 180°C et laisser refroidir légèrement avant de les dévorer !
CookiesGouterFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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