Les cookies au chocolat et aux noisettes, la douceur régressive qu'on adore !

Trop faciles et rapides à faire, craquez pour ces merveilleux cookies au bon goût de chocolat et de noisettes. C'est trop bon…
Ils sont croustillants et moelleux mais surtout délicieux ! Ces cookies au chocolat et aux noisettes vont ravir petits et grands gourmands, on vous le garantit. Très faciles à faire à la maison, ils seront parfaits pour un goûter, accompagné d'un bon chocolat chaud à l'ancienne… Si vous voulez encore plus de chocolat et de gourmandise, craquez pour ces cookies 100% chocolat au cœur coulant ! Vous pourrez même proposer des cookies à l'heure de l'apéro avec cette recette salée, c'est un vrai régal pour les papilles.
Recette Cookies chocolat noisettes
Ingrédients
- 1 oeuf
- 50 g de sucre roux
- 50 g de sucre blanc
- 210 g de farine
- 1 c. à café de levure chimique
- 110 g de beurre mou
- 1 pincée de sel
- 50 g de noisettes
- 100 g de pépites de chocolat
Préparation
1
Battre l'oeuf avec le sucre roux et le sucre blanc jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux.
2
Ajouter la farine, la levure et le sel puis le beurre mou et mélanger à la main jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène.
3
Incorporer les noisettes concassées et les pépites de chocolat. Former des boules assez épaisses puis les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
4
Enfourner 10 à 12 minutes à 180°C et laisser refroidir légèrement avant de les dévorer !