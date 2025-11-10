Les cookies croustillants au chocolat et noisettes : le goûter parfait et facile à faire

Par Célia Papaïx ·

Cookies croustillants au chocolat et noisettes

Des cookies maison ultra-croustillants, au bon goût de chocolat et de noisettes grillées, ça vous dit ? Alors suivez sans plus attendre cette recette facile à préparer en moins de 30 minutes pour un goûter gourmand. Ils incarnent parfaitement le réconfort, surtout avec une tasse de chocolat chaud ou un verre de lait pour les tremper dedans, c'est irrésistible ! On vous conseille de choisir un chocolat noir mais si vous voulez plus de douceur, prenez un chocolat au lait ou faites moitié-moitié. Vos papilles vont adorer !

Recette Cookies croustillants au chocolat et noisettes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:12
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 120 g de beurre demi-sel
  • 50 g de sucre roux
  • 50 g de sucre blanc
  • 1 oeuf
  • 180 g de farine
  • 1/2 sachet de levure
  • 100 g de chocolat noir
  • 80 g de noisettes torréfiées

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Mélanger le beurre ramolli mais pas fondu avec les sucres. Incorporer l'oeuf et bien mélanger.
3
Ajouter la farine, la levure, le chocolat noir concassé et les noisettes concassées. Mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène, sans trop la travailler.
4
Former des boules et les disposer sur une plaque recouverte de papier cuisson en les espaçant bien.
5
Enfourner 12 minutes pour que les cookies soient bien dorés et croustillants. Laisser refroidir sur une grille.
Cookies Facile Rapide Gouter
