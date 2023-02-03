Des cookies au chocolat blanc et aux noisettes pour un goûter trop gourmand et inratable !

Craquez pour ces petites douceurs au chocolat blanc et aux noisettes, un véritable délice pour les papilles à l'heure du goûter !
Les cookies font sans aucun doute partie de nos gourmandises préférées, pas vous ? Au chocolat, aux fruits, moelleux, croustillants… Ils se déclinent à l'infini, même en version salée pour l'apéro ! Aujourd'hui, on vous partage une recette au chocolat blanc et aux noisettes qui va vous faire craquer. N'hésitez pas à remplacer les noisettes par des noix de macadamia, c'est un mariage de saveurs irrésistible ! Si vous aimez le chocolat blanc, osez ce gâteau express avec du chocolat blanc et quelques framboises, un dessert magique et trop gourmand.
Recette Cookies chocolat blanc noisettes
Ingrédients
- 130 g de beurre
- 120 g de cassonade
- 220 g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 1 pincée de sel
- 1 oeuf
- 200 g de chocolat blanc
- 120 g de noisette
Préparation
1
Battre le beurre mou et la cassonade jusqu'à l'obtention d'une consistance créméuse.
2
Incorporer la farine, la levure, la pincée de sel, l'oeuf et bien mélanger (ajouter un tout petit peu de lait si la pâte est trop dense).
3
Ajouter le chocolat blanc concassé et les noisettes hachées grossièrement. Mélanger et former des petites boules.
4
Déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson et aplatir légèrement (attention à les espacer). Enfourner 10 minutes à 180°C, jusqu'à ce que les cookies soient bien dorés.
5
Laisser refroidir sur une grille et c'est prêt !