Des cookies au chocolat blanc et aux noisettes pour un goûter trop gourmand et inratable !

Par Célia Papaïx ·

Cookies chocolat blanc noisettes

Craquez pour ces petites douceurs au chocolat blanc et aux noisettes, un véritable délice pour les papilles à l'heure du goûter !

Les cookies font sans aucun doute partie de nos gourmandises préférées, pas vous ? Au chocolat, aux fruits, moelleux, croustillants… Ils se déclinent à l'infini, même en version salée pour l'apéro ! Aujourd'hui, on vous partage une recette au chocolat blanc et aux noisettes qui va vous faire craquer. N'hésitez pas à remplacer les noisettes par des noix de macadamia, c'est un mariage de saveurs irrésistible ! Si vous aimez le chocolat blanc, osez ce gâteau express avec du chocolat blanc et quelques framboises, un dessert magique et trop gourmand.

Recette Cookies chocolat blanc noisettes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 130 g de beurre
  • 120 g de cassonade
  • 220 g de farine
  • 1/2 sachet de levure
  • 1 pincée de sel
  • 1 oeuf
  • 200 g de chocolat blanc
  • 120 g de noisette

Préparation

1
Battre le beurre mou et la cassonade jusqu'à l'obtention d'une consistance créméuse.
2
Incorporer la farine, la levure, la pincée de sel, l'oeuf et bien mélanger (ajouter un tout petit peu de lait si la pâte est trop dense).
3
Ajouter le chocolat blanc concassé et les noisettes hachées grossièrement. Mélanger et former des petites boules.
4
Déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson et aplatir légèrement (attention à les espacer). Enfourner 10 minutes à 180°C, jusqu'à ce que les cookies soient bien dorés.
5
Laisser refroidir sur une grille et c'est prêt !
CookiesFacileGouter
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Cookies au chocolat blanc
Cookies au chocolat blanc
Cookies aux myrtilles et chocolat blanc
Cookies aux myrtilles et chocolat blanc
Galette des rois chocolat noisettes
Galette des rois chocolat noisettes
Sablés chocolat noisettes noel
Sablés chocolat noisettes noel
Brownies au chocolat blanc fourrés aux pépites de chocolat noir
Brownies au chocolat blanc fourrés aux pépites de chocolat noir
Blondies, brownies au chocolat blanc fourrés de pépites de chocolat
Blondies, brownies au chocolat blanc fourrés de pépites de chocolat
Cookies aux flocons d'avoine, chocolat et noisettes
Cookies aux flocons d'avoine, chocolat et noisettes
Cookies chocolat noisettes
Cookies chocolat noisettes
Cookies croustillants au chocolat et noisettes
Cookies croustillants au chocolat et noisettes
Cookies aux noisettes et au chocolat
Cookies aux noisettes et au chocolat