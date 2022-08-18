Découvrez la meilleure recette de cookies 100% chocolat avec un coeur coulant irrésistible...

Par Célia Papaïx ·

Cookies au chocolat coulant

Malgré leur temps de préparation et de repos un peu long, ces cookies méritent ABSOLUMENT d'être reproduits à la maison ! Vous n'aurez pas envie de les partager on vous aura prévenu…

Si vos papilles de chocolavores sont tout excitées, c'est normal. Rien que d'y penser, on fond de gourmandise face à ces cookies au chocolat coulant… Moelleux, fondant, gourmand, on n'a rien à reprocher à cette recette absolument décadente ! Après le brownie passionnément chocolat, ces cookies vont vite devenir votre péché mignon favori. Et parce qu'on sait que vous aimez le chocolat jusqu'à vous en lécher les doigts comme nous, on vous partage la recette des churros maison à tremper dans une sauce au chocolat merveilleuse !

Recette Cookies au chocolat coulant

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pot de pâte à tartiner
  • 250 g de beurre fondu
  • 280 g de vergeoise (ou sucre de canne)
  • 2 oeufs
  • 410 g de farine
  • 40 g de cacao en poudre non sucré
  • 1 c. à café de bicarbonate alimentaire
  • 200 g de pépites de chocolat

Préparation

1
Sur une plaque (ou une assiette) recouverte de papier cuisson, former des boules de pâte à tartiner. Utiliser un moule à glaçons si c'est trop liquide puis placer au congélateur toute une nuit idéalement pour que ça durcisse bien.
2
Mélanger le beurre fondu et la vergeoise puis ajouter les oeufs et mélanger de nouveau.
3
Tamiser ensemble la farine, le cacao et le bicarbonate puis incorporer les poudres dans la préparation précédente.
4
Ajouter alors les pépites de chocolat. Bien remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène puis placer 30 minutes au frais.
5
Former des boules avec la pâte à cookies puis placer une boule de pâte à tartiner congelée au centre. Refermer et laisser de nouveau prendre au frais pendant 30 minutes.
6
Enfourner 15 minutes à 180°C.
L'astuce du chef
Pour éviter que les cookies ne s'étalent trop, placer un cercle à tarte autour : le cookie va alors rester épais et moelleux.
CookiesFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Dôme chocolat sorbet clémentine cœur coulant chocolat noir
Dôme chocolat sorbet clémentine cœur coulant chocolat noir
Irrésistibles : ces cookies géants au cœur coulant prêts en 12 min
Irrésistibles : ces cookies géants au cœur coulant prêts en 12 min
Coulant au chocolat et aux framboises
Coulant au chocolat et aux framboises
Cookie cœur coulant de chocolat blanc
Cookie cœur coulant de chocolat blanc
Moelleux au chocolat et son cœur coulant caramel
Moelleux au chocolat et son cœur coulant caramel
Gâteau coulant au chocolat de Norbert Tarare
Gâteau coulant au chocolat de Norbert Tarare
Coeur coulant au chocolat 3 ingrédients
Coeur coulant au chocolat 3 ingrédients
Madeleines au chocolat coeur coulant
Madeleines au chocolat coeur coulant
Fondant au chocolat coeur coulant à la fleur de sel
Fondant au chocolat coeur coulant à la fleur de sel
Fondant au chocolat coeur coulant au caramel beurre salé
Fondant au chocolat coeur coulant au caramel beurre salé