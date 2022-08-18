Découvrez la meilleure recette de cookies 100% chocolat avec un coeur coulant irrésistible...

Malgré leur temps de préparation et de repos un peu long, ces cookies méritent ABSOLUMENT d'être reproduits à la maison ! Vous n'aurez pas envie de les partager on vous aura prévenu…
Si vos papilles de chocolavores sont tout excitées, c'est normal. Rien que d'y penser, on fond de gourmandise face à ces cookies au chocolat coulant… Moelleux, fondant, gourmand, on n'a rien à reprocher à cette recette absolument décadente ! Après le brownie passionnément chocolat, ces cookies vont vite devenir votre péché mignon favori. Et parce qu'on sait que vous aimez le chocolat jusqu'à vous en lécher les doigts comme nous, on vous partage la recette des churros maison à tremper dans une sauce au chocolat merveilleuse !
Recette Cookies au chocolat coulant
Ingrédients
- 1 pot de pâte à tartiner
- 250 g de beurre fondu
- 280 g de vergeoise (ou sucre de canne)
- 2 oeufs
- 410 g de farine
- 40 g de cacao en poudre non sucré
- 1 c. à café de bicarbonate alimentaire
- 200 g de pépites de chocolat
Préparation
1
Sur une plaque (ou une assiette) recouverte de papier cuisson, former des boules de pâte à tartiner. Utiliser un moule à glaçons si c'est trop liquide puis placer au congélateur toute une nuit idéalement pour que ça durcisse bien.
2
Mélanger le beurre fondu et la vergeoise puis ajouter les oeufs et mélanger de nouveau.
3
Tamiser ensemble la farine, le cacao et le bicarbonate puis incorporer les poudres dans la préparation précédente.
4
Ajouter alors les pépites de chocolat. Bien remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène puis placer 30 minutes au frais.
5
Former des boules avec la pâte à cookies puis placer une boule de pâte à tartiner congelée au centre. Refermer et laisser de nouveau prendre au frais pendant 30 minutes.
6
Enfourner 15 minutes à 180°C.
L'astuce du chef
Pour éviter que les cookies ne s'étalent trop, placer un cercle à tarte autour : le cookie va alors rester épais et moelleux.