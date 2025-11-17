Tacos croustillants au poulet et cheddar : la recette facile de street-food à la maison

Ces tacos croustillants au poulet et au cheddar sont une invitation à la gourmandise ! Inspirés de la street-food mexicaine, ils sont simples à préparer et parfaits pour une soirée conviviale à deux, un dîner en famille ou un moment gourmand à partager entre amis. Fondants à l'intérieur et dorés à l'extérieur, ils feront le bonheur des amateurs de plats généreux et savoureux. Variez les plaisirs en remplaçant le poulet par du poisson ou des crevettes, mais aussi en changeant les garnitures selon les saisons et vos envies.
Recette Tacos croustillants au poulet et cheddar
Ingrédients
- 4 tortillas de blé ou de maïs
- 300 g de poulet émincé
- 1 oignon rouge
- 1 poivron rouge
- 100 g de cheddar râpé
- 2 c. à soupe de crème fraîche
- 1 c. à café de paprika
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Émincer finement l'oignon et le poivron puis les faire revenir dans une poêle chaude avec un filet d'huile d'olive pendant 3 à 4 minutes.
2
Ajouter le poulet et assaisonner de paprika, sel et poivre. Laisser cuire 8 à 10 minutes en mélangeant de temps en temps.
3
Incorporer la crème fraîche et bien mélanger.
4
Garnir les tortillas avec le poulet et du cheddar. Les replier en deux et les faire dorer 2 à 3 minutes sur chaque côté dans une poêle avec un peu d'huile.
5
Quand les tacos sont bien dorés et croustillants, servir aussitôt avec du guacamole ou une sauce au yaourt !