Spritz aux cranberries et romarin : le cocktail tendance et rafraîchissant

Le spritz cranberry-romarin est le cocktail signature qui va révolutionner vos apéros d'automne et d'hiver ! Cette création originale marie l'acidité des cranberries avec les notes herbacées du romarin frais, le tout dans la fraîcheur pétillante d'un spritz. Élégant, rafraîchissant et parfait pour les soirées entre amis, ce cocktail tendance impressionnera vos invités par ses saveurs inattendues. Simple à préparer avec des ingrédients accessibles, il apporte une touche de sophistication à vos soirées. Découvrez vite cette recette exclusive qui cartonne sur les réseaux sociaux !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Spritz cranberry romarin
Ingrédients
- 100 ml de prosecco
- 50 ml de jus de cranberry
- 30 ml de Apérol
- 20 ml de jus de citron frais
- 2 branches de romarin
- 1 c. à café de sirop de sucre de canne
- eau gazeuse
- glaçons
- cranberries pour la décoration
Préparation
1
Dans un shaker, piler délicatement une branche de romarin pour libérer les arômes.
2
Ajouter le jus de cranberry, l'Apérol, le jus de citron et le sirop de sucre. Shaker pendant quelques secondes avec des glaçons.
3
Verser en filtrant dans un grand verre rempli de glaçons. Compléter avec le prosecco et un trait d'eau gazeuse.
4
Mélanger délicatement et décorer avec l'autre branche de romarin flambée légèrement et quelques cranberries.