Spritz au cranberry et orange épicée : la recette facile pour un cocktail festif de Noël

Par Célia Papaïx
·Publié le 09/12/2025 à 12:01
Ce Spritz cranberry et orange épicée est un cocktail festif idéal pour les fêtes de fin d'année ! Rapide et simple à préparer, il combine la douceur acidulée des cranberries au parfum chaleureux des épices et de l'orange. Parfait pour vos apéritifs ou soirées de Noël, ce cocktail séduira tous vos invités. Une boisson festive, colorée et gourmande à décliner sans alcool en remplaçant le prosecco par de l'eau pétillante et la liqueur d'orange par du jus d'orange !
L'abus d'alcool est dangereur pour la santé, à consommer avec modération.