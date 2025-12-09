Spritz au cranberry et orange épicée : la recette facile pour un cocktail festif de Noël

Par Célia Papaïx ·

Cocktail festif Spritz cranberry et orange épicée

Ce Spritz cranberry et orange épicée est un cocktail festif idéal pour les fêtes de fin d'année ! Rapide et simple à préparer, il combine la douceur acidulée des cranberries au parfum chaleureux des épices et de l'orange. Parfait pour vos apéritifs ou soirées de Noël, ce cocktail séduira tous vos invités. Une boisson festive, colorée et gourmande à décliner sans alcool en remplaçant le prosecco par de l'eau pétillante et la liqueur d'orange par du jus d'orange !

L'abus d'alcool est dangereur pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Cocktail festif Spritz cranberry et orange épicée

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 cl de prosecco
  • 3 cl de jus de cranberry
  • 3 cl de liqueur d'orange
  • 1 tranche d'orange
  • 1 pincée de cannelle ou de 4 épices
  • glaçons

Préparation

1
Remplir un grand verre de glaçons.
2
Verser le prosecco, le jus de cranberry et la liqueur d'orange. Remuer délicatement.
3
Ajouter une tranche d'orange et une pincée d'épices de votre choix pour décorer. Servir aussitôt !
