La sangria aux épices est LE cocktail festif parfait pour vos fêtes de fin d'année !

Voici la recette idéale à servir à l'heure de l'apéro pour Noël : une sangria aux épices ! On va adorer trinquer (avec modération bien sûr) autour de ce cocktail pétillant et gourmand.
Dans cette recette de sangria de Noël, on utilise les mêmes épices que pour un bon vin chaud traditionnel. À servir à vos convives à l'occasion des fêtes de fin d'année, cette sangria aux épices est vraiment très festive et si facile à préparer ! Si vous cherchez d'autres cocktails spécialement pour les fêtes, osez le Spritz à la clémentine ou encore le mojito à la mandarine. Deux boissons à découvrir de toute urgence dont vous ne vous passerez plus !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Sangria aux épices de Noël
Ingrédients
- 3 clémentine
- 1 citron jaune
- 250 g de framboises surgelées
- 1 étoile de badiane
- 2 clous de girofle
- 1 bâton de cannelle
- 75 cl de jus d'orange
- 50 cl de jus de cranberry (canneberge)
- 37,5 cl de vodka
- 75 cl de champagne
- glaçons
Préparation
1
Dans un grand saladier, ajouter les clémentines en quartiers, le citron tranché en rondelles, les framboises, l'anis étoilé, les clous de girofle et la cannelle.
2
Verser le jus d'orange, le jus de cranberry et la vodka. Bien mélanger puis laisser reposer au frais plusieurs heures (une nuit idéalement) pour que la préparation infuse bien.
3
Juste avant de servir, verser le champagne et ajouter beaucoup de glaçons.