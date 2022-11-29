La sangria aux épices est LE cocktail festif parfait pour vos fêtes de fin d'année !

Par Célia Papaïx ·

Sangria aux épices de Noël

Voici la recette idéale à servir à l'heure de l'apéro pour Noël : une sangria aux épices ! On va adorer trinquer (avec modération bien sûr) autour de ce cocktail pétillant et gourmand.

Dans cette recette de sangria de Noël, on utilise les mêmes épices que pour un bon vin chaud traditionnel. À servir à vos convives à l'occasion des fêtes de fin d'année, cette sangria aux épices est vraiment très festive et si facile à préparer ! Si vous cherchez d'autres cocktails spécialement pour les fêtes, osez le Spritz à la clémentine ou encore le mojito à la mandarine. Deux boissons à découvrir de toute urgence dont vous ne vous passerez plus !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Sangria aux épices de Noël

icone nombre de personnes 15
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 clémentine
  • 1 citron jaune
  • 250 g de framboises surgelées
  • 1 étoile de badiane
  • 2 clous de girofle
  • 1 bâton de cannelle
  • 75 cl de jus d'orange
  • 50 cl de jus de cranberry (canneberge)
  • 37,5 cl de vodka
  • 75 cl de champagne
  • glaçons

Préparation

1
Dans un grand saladier, ajouter les clémentines en quartiers, le citron tranché en rondelles, les framboises, l'anis étoilé, les clous de girofle et la cannelle.
2
Verser le jus d'orange, le jus de cranberry et la vodka. Bien mélanger puis laisser reposer au frais plusieurs heures (une nuit idéalement) pour que la préparation infuse bien.
3
Juste avant de servir, verser le champagne et ajouter beaucoup de glaçons.
4
Déguster très frais !
CocktailNoël
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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