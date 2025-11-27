Spiced Pear Mule : la revisite épicée du Moscow Mule pour l'automne

Le Spiced Pear Mule est une version automnale du célèbre Moscow Mule, repensée avec des saveurs de poire, de cannelle et de gingembre. Ce cocktail parfumé et légèrement épicé se prépare en quelques minutes et apporte une touche chaleureuse aux soirées de saison. Idéal pour surprendre vos invités, ce Mule revisité associe fraîcheur et épices de manière parfaitement équilibrée.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Cocktail spiced pear mule
Ingrédients
- 4 cl de vodka
- 6 cl de jus de poire
- ginger beer
- 1 c. à café de sirop de cannelle
- glaçons
Préparation
1
Remplir un verre à Mule ou un grand verre de glaçons.
2
Verser la vodka, le jus de poire et le sirop de cannelle. Bien mélanger puis compléter avec la ginger beer.
3
Remuer délicatement avant de décorer avec une tranche de poire et un bâton de cannelle.