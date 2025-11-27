Spiced Pear Mule : la revisite épicée du Moscow Mule pour l'automne

Par Célia Papaïx ·

Cocktail spiced pear mule

Le Spiced Pear Mule est une version automnale du célèbre Moscow Mule, repensée avec des saveurs de poire, de cannelle et de gingembre. Ce cocktail parfumé et légèrement épicé se prépare en quelques minutes et apporte une touche chaleureuse aux soirées de saison. Idéal pour surprendre vos invités, ce Mule revisité associe fraîcheur et épices de manière parfaitement équilibrée.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Cocktail spiced pear mule

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 cl de vodka
  • 6 cl de jus de poire
  • ginger beer
  • 1 c. à café de sirop de cannelle
  • glaçons

Préparation

1
Remplir un verre à Mule ou un grand verre de glaçons.
2
Verser la vodka, le jus de poire et le sirop de cannelle. Bien mélanger puis compléter avec la ginger beer.
3
Remuer délicatement avant de décorer avec une tranche de poire et un bâton de cannelle.
4
Servir frais.
- La suite après cette vidéo -
Cocktail Facile Hiver Automne Fruits
Plus de recettes
Spiced Mojito
Spiced Mojito
Cocktail Tiki Mai Tai
Cocktail Tiki Mai Tai
Cocktail Old fashioned
Cocktail Old fashioned
Cocktail à la lavande
Cocktail à la lavande
Cocktail Apiarist
Cocktail Apiarist
Cocktail Barbie
Cocktail Barbie
Cocktail spiced pear mule
Cocktail spiced pear mule
Cranberry London mule de Noël
Cranberry London mule de Noël
Moscow mule
Moscow mule
Cocktail mimosa à la grenade et à l'orange
Cocktail mimosa à la grenade et à l'orange