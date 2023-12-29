La crème à l'orange et au chocolat, un dessert facile et rapide à réaliser pour faire fondre vos papilles

Par Célia Papaïx ·

Crème à l'orange et chocolat blanc

Voici une recette gourmande et économique à servir à vos invités pour le dessert cet hiver !

Entre la crème dessert et la crème brûlée, cette préparation à l'orange et au chocolat blanc fera l'unanimité autour de la table ! N'hésitez pas à ajouter quelques épices hivernales pour rendre ce dessert fruité encore plus gourmand. C'est une préparation très facile à refaire chez vous, avec seulement quelques ingrédients pour un résultat bluffant. Et pour finir le repas sur une touche légère et sucrée, voici une mousse à l'orange succulente !

Recette Crème à l'orange et chocolat blanc

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 20 cl de jus d'orange fraîchement pressé
  • 3 oeufs
  • 60 g de sucre roux
  • 80 g de beurre
  • 100 g de chocolat blanc

Préparation

1
Récupérer 20 cl de jus d'orange fraîchement pressé et mixer le tout. Filtrer à l'aide d'une passoire fine pour retirer au maximum de pulpe.
2
Verser le jus dans une casserole, ajouter les oeufs battus, le sucre roux et faire chauffer doucement en fouettant sans cesse.
3
Vous pouvez ajouter quelques épices : vanille, cannelle, anis étoilé...
4
Une fois que la crème a un peu épaissi, ajouter hors du feu le beurre coupé en morceaux et le chocolat blanc. Mixer avec un mixeur plongeur pour obtenir une crème lisse.
5
Verser dans des ramequins individuels (ou dans des coques d'orange vides pour une présentation plus originale).
6
Laisser prendre au frais pendant au moins 3 heures.
7
Avant de servir, saupoudrer un peu de sucre et caraméliser avec un chalumeau.
FruitsCrème dessertFacilePas chères
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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