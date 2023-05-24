Voici une merveilleuse crème brûlée au citron, un dessert gourmand qui fera sensation !

Par Célia Papaïx ·

Crème brûlée au citron

Avec sa touche acidulée qui apporte plein de pep's, cette crème brûlée est incroyablement irrésistible ! En plus, c'est très simple à reproduire à la maison.

Pour changer de la traditionnelle tarte au citron meringuée pour le dessert, voici une excellente crème brûlée citronnée pour le dessert ! Vos papilles vont adorer cette douceur acidulée très gourmande et très simple à préparer chez vous. Pour encore plus d'originalité, on vous conseille de verser les crèmes brûlées dans des demi-citrons évidés et de les faire cuire ainsi. Effet waouh garanti ! Si vous n'êtes pas amateur de citron, (re)découvrez la crème brûlée classique à la vanille. Un dessert qui fait toujours sensation ! On peut même le revisiter en version salée avec cette recette aux champignons.

Recette Crème brûlée au citron

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 ml de lait
  • 250 ml de crème liquide entière
  • 80 g de sucre
  • 6 jaunes d'oeufs
  • 2 citrons jaunes non traités
  • cassonade

Préparation

1
Dans une casserole à feu doux, porter le lait et la crème à ébullition doucement avec les zestes des citrons.
2
Une fois à ébullition, retirer du feu et couvrir pour bien laisser le temps à la préparation d'infuser.
3
Fouetter les jaunes d'oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Verser le lait encore tiède (en l'ayant filtré au préalable pour ne pas avoir les zestes) et bien mélanger.
4
Verser cette préparations dans des ramequins (environ 1cm de liquide par cassolettes) et enfourner 45 minutes à 90°C.
5
Vérifier la cuisson des crèmes brûlées, elles doivent être bien "prises" puis laisser refroidir et placer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.
6
Avant de servir, saupoudrer un peu de cassonade par-dessus et brûler au chalumeau.
L'astuce du chef
Vous pouvez verser un peu de Limoncello dans le mélange lait/crème pour encore plus de gourmandise !
Facile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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