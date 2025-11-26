Crème brûlée gourmande au spéculoos : la recette inratable pour 4 personnes

Par Célia Papaïx ·

Crème brûlée au spéculoos

La crème brûlée au spéculoos revisite le célèbre dessert français en lui apportant une touche épicée et ultra-gourmande ! Facile à préparer, cette version originale marie la douceur de la crème, le croquant du sucre caramélisé et le parfum chaud et épicé du spéculoos. Cette crème brûlée est parfaite pour les fêtes de fin d'année ou pour un dessert cocooning. Elle plaira forcément à toutes les papilles autour de la table sans vous prendre la tête en cuisine !

Recette Crème brûlée au spéculoos

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 jaunes d'oeufs
  • 50 g de sucre
  • 30 cl de crème liquide entière
  • 10 cl de lait
  • 4 c. à soupe de pâte à tartiner de Spéculoos
  • 4 c. à soupe de cassonade (pour caraméliser)

Préparation

1
Préchauffer le four à 150°C.
2
Mélanger les jaunes d'oeufs et le sucre.
3
Dans une casserole, faire chauffer le lait, la crème et la pâte à tartiner de spéculoos pour qu'elle fonde.
4
Verser le mélange jaunes d'oeufs + sucre en fouettant. Répartir dans des ramequins individuels.
5
Déposer les ramequins dans un plat ou sur le lèche-frite et verser de l'eau pour une cuisson au bain-marie. Enfourner 35 à 40 minutes pour que les crèmes soient bien prises.
6
Laisser refroidir et placer au frais.
7
Avant de servir, saupoudrer de cassonade et faire caraméliser au chalumeau.
- La suite après cette vidéo -
Repas de fête Noël Facile Dessert facile Crème dessert
Plus de recettes
Cheesecake crème brûlée
Cheesecake crème brûlée
Crème brûlée au citron
Crème brûlée au citron
Crème brûlée au Carambar
Crème brûlée au Carambar
Crème brûlée au Nutella
Crème brûlée au Nutella
Crème brûlée à l'orange
Crème brûlée à l'orange
Brownie crème brûlée
Brownie crème brûlée
Crème brûlée au spéculoos
Crème brûlée au spéculoos
Crème brûlée façon piña colada
Crème brûlée façon piña colada
Crème brûlée de Cyril Lignac
Crème brûlée de Cyril Lignac
Crème brûlée au citron
Crème brûlée au citron