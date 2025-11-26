Crème brûlée gourmande au spéculoos : la recette inratable pour 4 personnes

Par Célia Papaïx
·Publié le 26/11/2025 à 12:00
La crème brûlée au spéculoos revisite le célèbre dessert français en lui apportant une touche épicée et ultra-gourmande ! Facile à préparer, cette version originale marie la douceur de la crème, le croquant du sucre caramélisé et le parfum chaud et épicé du spéculoos. Cette crème brûlée est parfaite pour les fêtes de fin d'année ou pour un dessert cocooning. Elle plaira forcément à toutes les papilles autour de la table sans vous prendre la tête en cuisine !