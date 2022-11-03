La crème brûlée aux champignons, une recette originale et trop gourmande pour une entrée réussie !

Revisitez ce célèbre dessert en version salée avec des champignons de Paris. Vos papilles ne vont pas en revenir et vos convives vous demanderont à coup sûr votre petit secret !
Une crème brûlée salée ? Vous vous posez certainement quelques questions pourtant, on vous assure que c'est délicieux ! Aujourd'hui, on réinvente notre dessert préféré en entrée originale gourmande, une crème brûlée aux champignons. Elle garde les mêmes codes : craquante le dessus, fondante en dessous et toujours aussi gourmande ! N'hésitez pas à ajouter quelques tranches très fines de champignons de Paris frais par-dessus avant de servir pour encore plus de gourmandise. Ça changera des tartes et des flans (délicieux également) aux champignons, on vous le garantit.
Recette Crème brûlée salée aux champignons
Ingrédients
- 2 échalotes
- 1 gousse d'ail
- 400 g de champignons de Paris frais
- 2 c. à soupe de jus de citron
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- 3 brins de thym
- 50 ml de porto
- 300 ml de lait
- 100 ml de crème liquide entière
- 4 oeufs
- 50 g de sucre roux
- poudre de champignon
- sel, poivre
Préparation
1
Émincer finement les échalotes et la gousse d'ail. Nettoyer les champignons et les hacher avant de les arroser de jus de citron. Réserver.
2
Dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive, faire fondre les échalotes et l'ail pendant 5 minutes en remuant régulièrement.
3
Ajouter ensuite les champignons et le thym haché. Saler, poivrer et laisser cuire 10 minutes en remuant de temps en temps.
4
Une fois que les champignons ont bien dégorgé, déglacer au porto et laisser le liquide s'évaporer. Débarrasser dans 4 ramequins individuels.
5
Mélanger le lait et la crème liquide. Saler, poivrer et ajouter les oeufs un par un en mélangeant bien entre chaque ajout. Verser dans les ramequins.
6
Déposer les ramequins dans un plat et verser de l'eau chaude à mi-hauteur puis enfourner 35 minutes au four préchauffé à 170°C
7
Laisser refroidir puis placer au frais pendant 6 heures pour que les crèmes brûlées prennent bien. Avant la dégustation, saupoudrer de sucre et de poudre de champignon puis brûler au chalumeau (ou quelques minutes au four en mode gril).