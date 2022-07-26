Voici la crème brûlée aux fruits rouges, le dessert parfait pour se régaler toute l'année !

Gourmandise garantie pour vos papilles avec ce dessert fruité !
Qui n'est pas fan de crème brûlée ? De la classique vanillée à la version hivernale au pain d'épices, on craque à tous les coups ! Pour les plus gourmands, on a même imaginé une recette de crème brûlée au brownie… Fondante et craquante sur le dessus, c'est toujours un véritable plaisir pour les papilles. Aujourd'hui, on met un peu d'été avec cette recette aux fruits rouges ! Mais vous pourrez la refaire toute l'année avec des fruits rouges surgelés par exemple. C'est vraiment trop bon et ça change du traditionnel crumble aux fruits rouges !
Recette Crème brûlée aux fruits rouges
Ingrédients
- 1 gousse de vanille
- 500 ml de crème liquide entière
- 6 jaunes d'oeufs
- 100 g de sucre blanc
- 250 fruits rouges
- 6 c. à soupe de sucre roux
Préparation
1
Fendre la gousse de vanille en deux et prélever les grains.
2
Faire chauffer la crème liquide avec la gousse de vanille puis laisser infuser à feu doux.
3
Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre et les graines de vanille jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux.
4
Retirer la gousse de vanille de la crème et la verser progressivement dans le mélange précédent en mélangeant en continu. Verser la crème dans des ramequins et ajouter les fruits rouges (en garder quelques uns pour la décoration).
5
Faire cuire au four et au bain-marie pendant 30 à 35 minutes à 160°C. Laisser refroidir et mettre au frais pendant au moins 4 heures.
6
Saupoudrer de sucre roux puis caraméliser au chalumeau ou quelques minutes sous le gril du four. Décorer de fruits rouges et servir aussitôt !