Un cheesecake sans cuisson aux fruits rouges, le dessert léger maison très gourmand du moment

Ce cheesecake léger aux fruits rouges sans cuisson est le dessert d'été idéal pour terminer un repas en beauté sans allumer le four ! Onctueux et aérien, il marie la fraîcheur du fromage blanc à l'acidité des fruits rouges. Choisissez-les frais ou surgelés, selon la saison. Cette version allégée conserve toute la gourmandise du cheesecake traditionnel tout en étant plus digeste ! Simple à réaliser, ce dessert ne nécessite aucune cuisson et se préparer en 20 minutes. Il faudra cependant patienter avec de plonger sa cuillère dedans... Il peut être personnalisé selon vos fruits préférés mais une chose est sûre : il impressionnera vos convives à coup sûr !
Recette Cheesecake léger aux fruits rouges sans cuisson
Ingrédients
- 200 g de biscuits type petit beurre
- 80 g de beurre demi-sel fondu
- 500 g de fromage blanc 0%
- 200 g de mascarpone
- 100 g de sucre glace
- 3 feuilles de gélatine
- 300 g de mélange de fruits rouges frais ou surgelés (fraises, framboises, mûres, cassis, groseilles...)
- 2 c. à soupe de coulis de fruits rouges
- 1 c. à café de extrait de vanille
Préparation
1
Mixer (ou écraser) les biscuits finement et mélanger avec le beurre fondu.
2
Tasser cette préparation au fond d'un moule à manqué recouvert de papier sulfurisé. Placer au frais.
3
Tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 5 minutes.
4
Dans une casserole, faire chauffer 3 cuillères à soupe d'eau. Essorer la gélatine et la faire fondre dans l'eau chaude (hors du feu). Fouetter vigoureusement.
5
Battre le mascarpone avec le sucre glace et l'extrait de vanille jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et onctueuse.
6
Ajouter le fromage blanc et la gélatine fondue tiédie. Mélanger délicatement avec une spatule.
7
Verser sur les biscuits et lisser la surface. Disposer les fruits rouges par-dessus et napper de coulis.
8
Placer au frais pendant au moins 4 heures (une nuit dans l'idéal).