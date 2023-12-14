La crème brûlée salée au foie gras, l'entrée festive et raffinée pour régaler vos papilles

Par Célia Papaïx ·

Crème brûlée salée au foie gras

Pour sublimer vos tables de fêtes de fin d'année, voici une recette originale et élégante à servir à vos convives : une crème brûlée au foie gras ! Avec sa petite chapelure au pain d'épices et noix de pécan, vous ne pourrez pas lui résister…

La crème brûlée salée au foie gras est un mets délicat et gourmand pour commencer le repas ! C'est très facile à refaire à la maison et vous pourrez les préparer la veille, il ne vous restera plus qu'à les faire caraméliser juste avant de les servir. Pour une version végétarienne, mais tout aussi délicieuse, essayez cette recette aux champignons. Revisitez également un autre dessert français en plat salé avec notre Paris-Brest à la mousse de foie gras, c'est divin !

Recette Crème brûlée salée au foie gras

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 100 g de foie gras de canard mi-cuit
  • 3 jaunes d'oeufs
  • 250 ml de crème liquide entière
  • 1 pincée de mélange 4 épices
  • sel, poivre
  • 3 tranches de pain d'épices
  • 1 c. à soupe de cassonade
  • 20 g de noix de pécan

Préparation

1
Préchauffer le four à 120°C.
2
Découper le foie gras en petits cubes et déposer dans un saladier avec les jaunes d'oeufs, la crème, les épices, le sel et le poivre. Mixer avec un mixeur plongeant jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et homogène.
3
Passer le mélange dans une passoire fine pour verser dans des petits ramequins individuels.
4
Enfourner 18 minutes à 120°C puis laisser entièrement refroidir avant de placer 3 heures au frais.
5
Mixer le pain d'épices finement avec la cassonade et les noix de pécan. Saupoudrer sur les crèmes brûlées.
6
Enfourner sur le gril et laisser griller 2 minutes (sinon passer au chalumeau).
7
Servir les crèmes brûlées salées au foie gras aussitôt !
FacileNoël
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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