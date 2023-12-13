Ce tiramisu aux poires et à la crème de marrons est irrésistible et trop simple à refaire chez vous

Par Célia Papaïx ·

Tiramisu aux poires et à la crème de marrons

Généreusement gourmand et très facile à concocter, voici votre nouveau dessert préféré pour cet hiver ! Plongez votre cuillère dans ce merveilleux tiramisu aux poires et à la crème de marrons.

On adore les tiramisus, pas vous ? Onctueux, crémeux, gourmand… Ils peuvent se décliner à l'infini selon nos envies du moment et aujourd'hui, on se prépare une recette réconfortante aux poires et à la crème de marrons. Promis, c'est super facile à faire à la maison et vous allez régaler les papilles de toute la famille ! On fait légèrement caraméliser nos poires, on peut même réaliser la crème de marrons soi-même, ce n'est pas très compliqué (et tellement bon). Alors, vous fondez avec nous ? C'est parti !

Recette Tiramisu aux poires et à la crème de marrons

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 poires
  • 20 g de beurre
  • 40 g de sucre
  • 2 oeufs
  • 250 g de crème de marrons
  • 250 g de mascarpone
  • 1 pain d'épices
  • 1 café
  • cacao en poudre non sucré

Préparation

1
Éplucher et couper les poires en petits dés. Les faire dorer dans une poêle avec du beurre et la moitié du sucre. Laisser caraméliser quelques minutes puis réserver.
2
Séparer les blancs des jaunes. Battre les jaunes avec l'autre moitié de sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent et deviennent très mousseux.
3
Ajouter la crème de marrons, le mascarpone et bien fouetter. Incorporer les dés de poires refroidis et mélanger à la spatule.
4
Monter les blancs en neige bien fermes et les ajouter délicatement à la préparation.
5
Couper des tranches de pain d'épices d'1/2 cm et les tremper rapidement dans du café chaud. Déposer une couche au fond d'un plat et recouvrir de mousse aux poires. Alterner les couches jusqu'à épuisement des ingrédients (terminer par la crème).
6
Réserver 8 heures au frais.
7
Avant de servir, saupoudrer de cacao en poudre et déguster.
TiramisuFacileHiverAutomne
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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