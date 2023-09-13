Idée de dessert léger : la crème au citron, une douceur acidulée et healthy très gourmande !

Par Célia Papaïx ·

Crème dessert légère au citron

Envie de craquer sans culpabiliser ? Voici une crème dessert légère au citron, vos papilles vont succomber de plaisir !

Qui a dit qu'on ne pouvait pas se faire plaisir avec un dessert léger sans faire trop d'excès ? Découvrez cette recette healthy de crème dessert au citron, une douceur irrésistible ! Très facile et rapide à préparer, ce petit dessert acidulé va enchanter vos papilles. Pour d'autres idées de dessert heatlhy et terriblement gourmand, on vous recommande absolument le gâteau léger au chocolat et fromage blanc ! Une recette 0 culpabilité et addictive… Et parce qu'il n'est pas interdit de s'autoriser un petit plaisir gourmand de temps en temps, découvrez la crème dessert au café.

Recette Crème dessert légère au citron

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 80 g de sucre
  • 2 citrons jaunes non traités
  • 4 c. à soupe de fécule de maïs
  • 50 cl de lait demi-écrémé
  • 6 c. à soupe de jus de citron
  • feuilles de menthe

Préparation

1
Mélanger du bout des doigts le sucre avec les zestes de citron finement hachés. Verser dans une casserole avec la fécule de maïs.
2
À feu doux, faire chauffer en versant le lait petit à petit. Bien mélanger pour délayer la préparation.
3
Ajouter le jus de citron et porter le tout à ébullition en mélangeant sans arrêt.
4
Une fois la crème épaissie, verser dans des petits pots individuels. Laisser refroidir au frais.
5
Servir avec quelques feuilles de menthe !
HealthyMinceurCrème dessertFacileRapidePas chères
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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