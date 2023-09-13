Idée de dessert léger : la crème au citron, une douceur acidulée et healthy très gourmande !

Par Célia Papaïx
·Publié le 13/09/2023 à 10:00
Envie de craquer sans culpabiliser ? Voici une crème dessert légère au citron, vos papilles vont succomber de plaisir !
Qui a dit qu'on ne pouvait pas se faire plaisir avec un dessert léger sans faire trop d'excès ? Découvrez cette recette healthy de crème dessert au citron, une douceur irrésistible ! Très facile et rapide à préparer, ce petit dessert acidulé va enchanter vos papilles. Pour d'autres idées de dessert heatlhy et terriblement gourmand, on vous recommande absolument le gâteau léger au chocolat et fromage blanc ! Une recette 0 culpabilité et addictive… Et parce qu'il n'est pas interdit de s'autoriser un petit plaisir gourmand de temps en temps, découvrez la crème dessert au café.
Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !