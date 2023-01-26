En version sucrée ou salée, ces crêpes à l'avocat vont ravir vos papilles !

Voici une nouvelle recette originale de pâte à crêpes à… l'avocat ! Terriblement gourmandes, elles ne vont pas faire long feu sur la table.
Qu'on les dévore à la Chandeleur, ou à toute occasion le reste de l'année, on adore les crêpes. Alors on vous partage une nouvelle recette originale à l'avocat, pour se régaler à toute heure ! À vous de jouer pour les garnitures : que vous soyez plutôt de la team salée avec du saumon ou bien sucrée avec des fruits ou bien de la chantilly, vos papilles ne vont pas résister à cette recette gourmande ! Très facile à refaire chez vous, elle ravira petits et grands. Vous pouvez même préparer une version 100% vegan avec du lait végétal et en remplaçant les œufs par du yaourt végétal. En cuisine !
Recette Crêpes à l'avocat
Ingrédients
- 1 avocat
- 12,5 cl de lait
- 130 g de farine
- 2 oeufs
- 1 banane mûre
- 2 c. à café de levure
- 1 pincée de sel
Préparation
1
Peler, dénoyauter et écraser légèrement l'avocat.
2
Dans un mixeur ou un blender, mélanger la purée d'avocat avec le lait, la farine, les oeufs, la banane écrasée, la levure et la pincée de sel. Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture lisse.
3
Faire chauffer une poêle à crêpes à feu moyen avec un peu d'huile ou du beurre. Verser une louche de pâte et laisser cuire quelques minutes de chaque côté pour que les crêpes soient bien dorées.
4
Répéter l'opération jusqu'à épuisement de la pâte.
5
Servir avec une garniture sucrée ou salée !
L'astuce du chef
Remplacer les oeufs par 4 cuillères à soupe de yaourt végétal et le lait par du lait végétal pour une recette vegan !