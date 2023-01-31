Voyagez avec les baghrirs, les célèbres crêpes aux mille trous à déguster de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Crêpes mille trous (baghrir)

Ces petites crêpes venues tout droit du Maghreb sont absolument délicieuses. On les sert avec une sauce au miel et c'est un véritable régal pour les papilles !

Vous voulez une recette de crêpes pour vous faire voyager ? Alors (re)découvrez les baghrirs ! On les appelle aussi crêpes mille trous car, lors de la cuisson, des petits trous apparaissent au-dessus de la crêpe. On vous conseille de les déguster avec une sauce gourmande au miel et, pourquoi pas, quelques graines de sésame torréfiées. Pour faire le tour du monde des crêpes, voici toutes nos recettes délicieuses à découvrir de toute urgence. Si vous voulez de l'originalité, on vous conseille les crêpes à l'avocat. Et pour les chocolavores, osez les crêpes au chocolat terriblement gourmandes !

Recette Crêpes mille trous (baghrir)

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de semoule fine
  • 2 c. à soupe de farine
  • 2 pincées de sel
  • 1 sachet de levure chimique
  • 10 g de levure boulangère fraîche
  • 500 ml de eau tiède
  • Pour la sauce :
  • 4 c. à soupe de beurre
  • 4 c. à soupe de miel
  • 4 c. à soupe de eau

Préparation

1
Dans un saladier, verser la semoule fine, la farine, le sel et la levure chimique. Émietter la levure boulangère et verser l'eau petit à petit en mélangeant avec un fouet.
2
Une fois toute l'eau incorporer, mixer pendant 1 ou 2 minutes avec un mixeur plongeant jusqu'à ce que des bulles se forment. Couvrir et laisser reposer 1 heure.
3
Faire chauffer une poêle à crêpes. Remuer la pâte avec une louche pour "dissiper" les bulles. Verser une petite louche au centre de la poêle et étaler légèrement.
4
Laisser cuire jusqu'à ce que les milles trous se forment au dessus de la crêpe. Elle est cuite quand il ne reste plus de pâte crue.
5
Ne pas retourner ! Les baghrirs ne cuisent que d'un seul côté. Répéter l'opération jusqu'à épuisement de la pâte.
6
Pour réaliser la sauce, faire fondre le beurre avec le miel et de l'eau dans une casserole. Une fois le mélange à ébullition, retirer et verser sur les crêpes et déguster !
ChandeleurCrêpesCuisine du monde
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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