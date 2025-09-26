Curry de lentilles corail au lait de coco : la recette végétarienne rapide et complète

Le curry de lentilles corail au lait de coco est le plat végétarien réconfortant qui vous transporte directement en Inde ! Cette recette authentique et rapide transforme les humbles lentilles corail en un plat riche en saveurs et en protéines végétales. Crémeux grâce au lait de coco, parfumé aux épices orientales et prêt en 20 minutes, ce curry nutritif et économique satisfera végétariens, mais pas que. Simple à réaliser avec des ingrédients pas chers, il apporte chaleur et exotisme à vos repas. Découvrez vite cette recette traditionnelle qui réconcilie santé, saveurs et simplicité !
Recette Curry de lentilles corail au lait de coco
Ingrédients
- 250 g de lentilles corail
- 400 ml de lait de coco
- 1 oignon
- 3 gousses d'ail
- 2 cm de gingembre frais
- 2 tomates
- 2 c. à soupe de huile de coco
- 1 c. à soupe de curry en poudre
- 1 c. à café de curcuma
- 1 c. à café de paprika
- 1 c. à café de cumin
- 1/2 c. à café de coriandre moulue
- 1 pincée de piment de Cayenne
- Coriandre fraîche
- sel
Préparation
1
Émincer l'oignon, hacher l'ail et râper le gingembre. Tailler les tomates en dés.
2
Dans une casserole, faire chauffer l'huile de coco et faire revenir l'oignon pendant 5 minutes.
3
Ajouter l'ail, le gingembre et toutes les épices. Laisser dorer pendant 1 à 2 minutes en remuant.
4
Ajouter les tomates et laisser mijoter pendant 5 minutes.
5
Rincer les lentilles avant de les ajouter dans la casserole puis verser le lait de coco ainsi que 200 ml d'eau. Couvrir et laisser mijoter pendant 15 minutes en remuant de temps en temps.
6
Quand les lentilles sont bien fondantes, goûter et rectifier l'assaisonnement en sel si besoin.
7
Servir bien chaud avec de la coriandre fraîche.
L'astuce du chef
Accompagner le curry de lentilles corail au lait de coco avec du riz basmati et un naan maison !