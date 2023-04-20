Craquez pour les crinkles cookies sans gluten au citron avec un coeur de lemon curd, vos papilles ne vont pas en revenir !

Une petite douceur acidulée mais très gourmande à croquer de toute urgence : les crinkles cookies sans gluten au citron et lemon curd !
Vous connaissez les crinkles ? Ces petits biscuits moelleux et craquants sont des sortes de cookies que l'on roule dans du sucre glace avant la cuisson pour obtenir ce joli effet «craquelé». Aujourd'hui, découvrez une version citronnée avec un coeur de lemon curd bien fondant, c'est absolument irrésistible ! Vos papilles vont adorer la douceur acidulée de ces petits biscuits sans gluten. En plus, c'est super facile à faire à la maison ! On vous conseille de préparer votre lemon curd vous-même, vos cookies au citron n'en seront que meilleurs.
Recette Crinkles cookies sans gluten au citron et lemon curd
Ingrédients
- 150 g de sucre
- 2 citrons jaunes non traités
- 115 g de beurre
- 2 oeufs
- 30 g de jus de citron
- 1 c. à café de extrait de vanille liquide
- 240 g de farine sans gluten
- 1/2 c. à café de levure chimique
- 1 pincée de sel
- 90 g de sucre glace
- lemon curd
Préparation
1
Râper le zeste de citron dans le sucre et bien mélanger pour révéler les arômes acidulés du citron.
2
Verser le beurre fondu, les oeufs, le jus de citron et l'extrait de vanille et mélanger jusqu'à ce que la préparation soit homogène.
3
Incorporer la farine, la levure et le sel et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Laisser reposer 2 heures au frais.
4
Préchauffer le four à 180°C.
5
Prélever une bonne cuillère à soupe de pâte, former une boule et la rouler dans le sucre glace. Déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson (attention à les espacer car les biscuits vont s'étaler à la cuisson).
6
Avec le dos d'une cuillère ronde, former un "puits" au centre de chaque cookie et y déposer une bonne cuillère à café de lemon curd.
7
Enfourner 9 à 12 minutes à 180°C. Les biscuits doivent se craqueler.
8
Laisser refroidir sur la plaque pendant 10 minutes avant de les servir.