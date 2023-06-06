Craquez pour ces crostini aux fraises et au chèvre, une savoureuse bouchée sucrée salée très originale !

Par Célia Papaïx ·

Crostini aux fraises et fromage de chèvre

À servir pour l'apéritif ou en entrée, ces crostini aux fraises et au fromage de chèvre vont épater vos papilles !

Le sucré salé, on adore ! Alors pour gâter vos papilles de fins gourmands, on vous propose une nouvelle recette qui vous fera rougir de gourmandise : des crostini aux fraises et au fromage de chèvre. Ces saveurs originales se marient à merveille pour une dégustation pleine de fraîcheur. C'est absolument irrésistible ! Vous pouvez les proposer en entrée ou pour l'apéritif, avec un cocktail Rossini aux fraises et au prosecco par exemple. Découvrez d'autres idées recettes de bruschettas à croquer de toute urgence !

Recette Crostini aux fraises et fromage de chèvre

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 bûche de chèvre
  • 12 cl de huile d'olive
  • 1/2 bouquet de basilic ciselé
  • 1 pincée flocons de piment
  • 4 branches de thym frais
  • sel, poivre
  • 1 baguette de pain
  • miel

Préparation

1
Découper la bûche de chèvre en rondelles puis les déposer dans un plat. Arroser d'huile d'olive, de basilic, de flocons de piment, de thym, de sel et de poivre. Laisser mariner au moins 30 minutes au frais.
2
Trancher la baguette en petits toasts et déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Badigeonner d'huile d'olive sur les deux côtés puis enfourner 2 à 3 minutes à 180°C, position gril.
3
Retourner et faire griller encore 2 à 3 minutes.
4
Quand les toasts ont refroidi, étaler le fromage de chèvre et disposer des rondelles de fraises.
5
Verser un filet de miel et déguster aussitôt !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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