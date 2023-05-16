Un houmous au chèvre frais à partager pour l'apéritif, c'est super facile et rapide à préparer !

Très gourmand, ce houmous au chèvre frais ne va pas rester très longtemps sur la table… Vos convives vont se régaler !
Pour changer du houmous traditionnel, que diriez-vous d'une recette au chèvre frais ? C'est très original mais vos papilles vont s'en souvenir ! En plus, c'est super facile à préparer : on garde les bases du houmous classique (pois chiches, tahini, huile d'olive) et on ajoute un peu de chèvre frais et une pointe de piment d'Espelette. Onctueux et savoureux, il sera parfait pour tremper vos bâtonnets de légumes ou une belle focaccia maison pour marier les saveurs gourmandes. On peut aussi se faire plaisir pour l'apéritif avec des recettes de houmous aux légumes : betterave ou petits pois, c'est un vrai délice ! Vous allez devenir le roi ou la reine de l'apéro !
Recette Houmous au chèvre frais
Ingrédients
- 1 gousse d'ail
- 200 g de pois chiches cuits et égouttés
- 120 g de chèvre frais
- 40 g de tahini (crème de sésame)
- 40 ml de huile d'olive
- 20 ml de jus de pois chiches
- sel, poivre
- Piment d'Espelette
- 10 brins de coriandre
Préparation
1
Peler et dégermer la gousse d'ail. L'écraser grossièrement et la déposer dans le bol d'un mixeur.
2
Ajouter les 200 g de pois chiches égouttés (en garder quelques uns pour la décoration si vous voulez), le fromage de chèvre frais et le tahini. Arroser avec le jus de pois chiches et l'huile d'olive.
3
Mixer jusqu'à l'obtention d'une consistance onctueuse et crémeuse. Assaisonner de sel, poivre et piment d'Espelette. Goûter et ajuster selon vos préférences.
4
Laver la coriandre et l'émincer. L'ajouter au houmous de chèvre frais et mélanger.
5
Débarrasser dans un bol de présentation, arroser d'un filet d'huile d'olive, ajouter quelques pois chiches et saupoudrer d'une pincée de piment d'Espelette. Servir bien frais !