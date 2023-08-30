Voici la meilleure recette de crumble aux abricots, un dessert gourmand et fruité absolument irrésistible

Par Célia Papaïx ·

Crumble facile et rapide aux abricots

À servir pour le goûter ou en fin de repas, ce crumble aux abricots est définitivement le plus simple de la terre ! Croustillant, fondant, gourmand… il a tout pour plaire à vos papilles.

Partagez (ou pas) cette recette inratable de crumble aux abricots et aux amandes ! C'est super facile et rapide à faire à la maison, le plus difficile sera de résister à l'odeur fruitée pendant la cuisson… Vous allez manger le meilleur crumble de votre vie ! Et pour le rendre encore plus gourmand, pourquoi ne pas l'accompagner d'un sorbet aux abricots fait maison ? Parfumé au romarin, ce dessert glacé fera fondre de plaisir vos papilles. Accompagnez le tout d'un punch aux pêches et aux abricots pour une dégustation ensoleillée et fruitée !

Recette Crumble facile et rapide aux abricots

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 nectarine
  • 8 abricots
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 1 c. à soupe de jus de citron
  • Pour le crumble :
  • 70 g de beurre mou
  • 130 g de farine
  • 50 g de cassonade
  • 1 pincée de sel
  • 30 g de amandes effilées

Préparation

1
Couper la nectarine et les abricots en gros cubes et les mettre dans un plat à gratin. Arroser de jus de citron et le sucre vanillé et mélanger.
2
Enfourner les fruits à 180°C pendant 10 minutes.
3
Pendant ce temps, préparer l'appareil à crumble : mélanger du bout des doigts le beurre mou, la farine, la cassonade, la pincée de sel et les amandes effilées. La texture doit être bien sableuse.
4
Parsemer le crumble sur les fruits puis remettre au four pendant 25 minutes environ. Le crumble doit être bien doré.
5
Servir tiède !
L'astuce du chef
Vous pouvez parfumer votre crumble avec un peu de romarin par exemple ou quelques pistaches concassées !
CrumbleFacileétéFruitsGouter
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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