Voici la meilleure recette de crumble aux abricots, un dessert gourmand et fruité absolument irrésistible

À servir pour le goûter ou en fin de repas, ce crumble aux abricots est définitivement le plus simple de la terre ! Croustillant, fondant, gourmand… il a tout pour plaire à vos papilles.
Partagez (ou pas) cette recette inratable de crumble aux abricots et aux amandes ! C'est super facile et rapide à faire à la maison, le plus difficile sera de résister à l'odeur fruitée pendant la cuisson… Vous allez manger le meilleur crumble de votre vie ! Et pour le rendre encore plus gourmand, pourquoi ne pas l'accompagner d'un sorbet aux abricots fait maison ? Parfumé au romarin, ce dessert glacé fera fondre de plaisir vos papilles. Accompagnez le tout d'un punch aux pêches et aux abricots pour une dégustation ensoleillée et fruitée !
Recette Crumble facile et rapide aux abricots
Ingrédients
- 1 nectarine
- 8 abricots
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 c. à soupe de jus de citron
- Pour le crumble :
- 70 g de beurre mou
- 130 g de farine
- 50 g de cassonade
- 1 pincée de sel
- 30 g de amandes effilées
Préparation
1
Couper la nectarine et les abricots en gros cubes et les mettre dans un plat à gratin. Arroser de jus de citron et le sucre vanillé et mélanger.
2
Enfourner les fruits à 180°C pendant 10 minutes.
3
Pendant ce temps, préparer l'appareil à crumble : mélanger du bout des doigts le beurre mou, la farine, la cassonade, la pincée de sel et les amandes effilées. La texture doit être bien sableuse.
4
Parsemer le crumble sur les fruits puis remettre au four pendant 25 minutes environ. Le crumble doit être bien doré.
L'astuce du chef
Vous pouvez parfumer votre crumble avec un peu de romarin par exemple ou quelques pistaches concassées !