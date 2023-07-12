Ce crumble aux cerises est super facile et rapide à préparer, vos papilles vont l'adorer

Par Célia Papaïx ·

Crumble aux cerises facile et rapide

Une gourmandise à vous faire rougir de plaisir pour le dessert ou pour le goûter. Alors, qui pourra résister au crumble aux cerises ? Pas nous en tout cas…

Voici un crumble aux cerises à découvrir de toute urgence ! Facile et rapide à préparer, il va devenir votre gourmandise préférée cet été… On ne saura plus quoi choisir entre ce dessert fruité et le cheesecake aux cerises sans cuisson. Mais une chose est sûre : vos papilles vont rougir de plaisir ! Pour craquer sans culpabiliser, on vous recommande cette recette de crumble sans beurre aux pommes et aux framboises. Et si vous êtes plus bec salé, découvrez toutes nos recettes de crumbles salés à partager avec vos convives.

Recette Crumble aux cerises facile et rapide

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 50 g de cassonade
  • 80 g de farine
  • 30 g de poudre d'amande
  • 80 g de beurre
  • 600 g de cerises

Préparation

1
Mélanger la cassonade, la farine et la poudre d'amande. Ajouter le beurre coupé en dés et, du bout des doigts, pétrir jusqu'à l'obtention d'une texture "sableuse". Réserver au frais le temps de préparer les cerises.
2
Laver les cerises, les équeuter et les dénoyauter. Couper en deux puis disposer dans un moule beurré (ou des moules individuels).
3
Parsemer de crumble et enfourner 25 minutes à 180°C.
4
Une fois le crumble bien doré, laisser refroidir quelques minutes avant de déguster.
CrumbleFruitsétéFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Recette facile crumble abricot pistache
Recette facile crumble abricot pistache
Mug cake au Nesquik rapide et facile
Mug cake au Nesquik rapide et facile
Bûche facile et rapide sans cuisson
Bûche facile et rapide sans cuisson
Pâte brisée maison facile et rapide
Pâte brisée maison facile et rapide
Pains diététiques, facile et rapide à réaliser !
Pains diététiques, facile et rapide à réaliser !
Onigirazu, le Sandwich Sushi facile et rapide à réaliser
Onigirazu, le Sandwich Sushi facile et rapide à réaliser
Crumble facile et rapide aux abricots
Crumble facile et rapide aux abricots
Salade de tomates cerises rapide
Salade de tomates cerises rapide
Crumble aux cerises et aux flocons d'avoine
Crumble aux cerises et aux flocons d'avoine
Crumble aux tomates cerises
Crumble aux tomates cerises