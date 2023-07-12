Ce crumble aux cerises est super facile et rapide à préparer, vos papilles vont l'adorer

Une gourmandise à vous faire rougir de plaisir pour le dessert ou pour le goûter. Alors, qui pourra résister au crumble aux cerises ? Pas nous en tout cas…
Voici un crumble aux cerises à découvrir de toute urgence ! Facile et rapide à préparer, il va devenir votre gourmandise préférée cet été… On ne saura plus quoi choisir entre ce dessert fruité et le cheesecake aux cerises sans cuisson. Mais une chose est sûre : vos papilles vont rougir de plaisir ! Pour craquer sans culpabiliser, on vous recommande cette recette de crumble sans beurre aux pommes et aux framboises. Et si vous êtes plus bec salé, découvrez toutes nos recettes de crumbles salés à partager avec vos convives.
Recette Crumble aux cerises facile et rapide
Ingrédients
- 50 g de cassonade
- 80 g de farine
- 30 g de poudre d'amande
- 80 g de beurre
- 600 g de cerises
Préparation
1
Mélanger la cassonade, la farine et la poudre d'amande. Ajouter le beurre coupé en dés et, du bout des doigts, pétrir jusqu'à l'obtention d'une texture "sableuse". Réserver au frais le temps de préparer les cerises.
2
Laver les cerises, les équeuter et les dénoyauter. Couper en deux puis disposer dans un moule beurré (ou des moules individuels).
3
Parsemer de crumble et enfourner 25 minutes à 180°C.
4
Une fois le crumble bien doré, laisser refroidir quelques minutes avant de déguster.