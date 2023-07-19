Voici une recette simple et gourmande pour réaliser un sorbet à l'abricot sans sorbetière !

Par Célia Papaïx
·Publié le 19/07/2023 à 10:00
On ajoute un peu de romarin pour parfumer ce sorbet fruité, c'est un mariage de saveurs qui fonctionne à merveille ! Vos papilles ne pourront plus s'en passer…
Ne doutez plus de l'association abricot et romarin. Ces deux saveurs se marient à merveille, la preuve avec une nouvelle recette glacée ! Le sorbet à l'abricot sans sorbetière est ultra-facile à reproduire chez vous. Accompagnez-le d'un punch aux abricots et aux pêches (avec modération) pour vous rafraîchir tout en gourmandise cet été ! Si vous cherchez d'autres idées de glaces et de sorbets pour passer la saison estivale au frais, voici nos meilleures recettes faciles et rapides.
Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !