Voici une recette simple et gourmande pour réaliser un sorbet à l'abricot sans sorbetière !

Par Célia Papaïx ·

Sorbet à l'abricot sans sorbetière

On ajoute un peu de romarin pour parfumer ce sorbet fruité, c'est un mariage de saveurs qui fonctionne à merveille ! Vos papilles ne pourront plus s'en passer…

Ne doutez plus de l'association abricot et romarin. Ces deux saveurs se marient à merveille, la preuve avec une nouvelle recette glacée ! Le sorbet à l'abricot sans sorbetière est ultra-facile à reproduire chez vous. Accompagnez-le d'un punch aux abricots et aux pêches (avec modération) pour vous rafraîchir tout en gourmandise cet été ! Si vous cherchez d'autres idées de glaces et de sorbets pour passer la saison estivale au frais, voici nos meilleures recettes faciles et rapides.

Recette Sorbet à l'abricot sans sorbetière

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 450 g de abricots bien mûrs
  • 15 g de sucre
  • 40 g de miel
  • 1 branche de romarin
  • 2 c. à soupe de eau

Préparation

1
Laver les abricots, les couper en deux et retirer le noyau.
2
Les placer dans une casserole avec le sucre, le miel, le romarin et l'eau. Faire compoter pendant une vingtaine de minutes à couvert, en remuant de temps en temps pour éviter que ça accroche.
3
Retirer la branche de romarin et mixer la préparation. Laisser complètement refroidir avant de verser dans un contenant.
4
Placer au congélateur pendant une heure puis mixer la préparation. Répéter l'opération (1 heure au congélateur + mixer) quatre fois. Le sorbet doit avoir une texture homogène.
GlaceétéFacileFruits
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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