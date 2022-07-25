Laissez-vous emporter par la gourmandise de ce crumble aux pommes et au cassis

Par Célia Papaïx ·

Crumble pommes cassis

Voici une recette pour faire rougir de plaisir vos papilles cet été ! Petits et grands gourmands vont en redemander vous verrez…

Pour varier du classique crumble estival aux abricots, tentez cette recette aux pommes et au cassis ! L'occasion idéale de profiter de la saison du cassis, surtout après avoir adoré les muffins aux cerises et au cassis. Le dessert du jour est vraiment très facile à refaire chez vous en un rien de temps. Comme quoi, pas besoin de se prendre la tête pour rougir de gourmandise ! Vous aviez déjà eu la preuve avec le crumble aux cerises et aux flocons d'avoine. C'est parti, en cuisine !

Recette Crumble pommes cassis

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 grosses pommes
  • 100 g de cassis
  • 1 citron
  • 150 g de farine
  • 150 g de sucre
  • 120 g de beurre mou

Préparation

1
Peler, épépiner et couper les pommes en cubes. Les déposer dans un plat allant au four avec le cassis, arroser de jus de citron et bien mélanger.
2
Mélanger la farine et le sucre puis ajouter le beurre mou coupé en morceaux. À l'aide des doigts, pétrir grossièrement jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
3
Émietter le crumble sur les pommes et le cassis puis enfourner 30 minutes environ à 180°C pour que le crumble soit bien doré.
4
Servir tiède ou froid avec une boule de glace !
FruitsCrumbleFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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