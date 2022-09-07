On craque pour ce crumble aux mûres et aux pommes, un véritable délice pour les papilles

Voici un dessert pour vous faire rougir d'envie ! Vous allez adorer le crumble aux mûres et aux pommes, en plus c'est trop simple à préparer.
Pour pimper votre crumble aux pommes classique, osez cette version aux mûres ! C'est super gourmand et super facile à refaire chez vous. On profite de la saison des mûres pour se régaler avec ce dessert mais vous pourrez bien évidemment le refaire avec des mûres surgelées. Variez les plaisirs avec la recette de crumble aux pommes et au cassis, aussi facile et rapide à préparer à la maison. Si vous aimez les mûres, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec un smoothie généreux dès le petit-déjeuner pour démarrer la journée en forme !
Recette Crumble aux mûres et aux pommes
Ingrédients
- 4 grosses pommes
- 150 g de mûres
- 150 g de farine
- 150 g de sucre
- 120 g de beurre mou
Préparation
1
Peler et épépiner les pommes. Les couper en cubes puis les déposer au fond d'un plat allant au four.
2
Ajouter par-dessus les mûres bien lavées et mélanger les fruits.
3
Dans un saladier, mélanger la farine et le sucre puis ajouter le beurre mou coupé en morceaux. Du bout des doigts, malaxer grossièrement jusqu'à obtenir une consistance sableuse.
4
Émietter le crumble sur les fruits et enfourner une trentaine de minutes à 180°C. Le crumble doit être bien doré.
5
Déguster tiède ou froid !