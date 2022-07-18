Explosion de gourmandise avec la recette du halloumi grillé traditionnel ! 

Un fromage qui ne fond pas à la cuisson ? Oui oui, ça existe ! Le halloumi, ce petit fromage venu de Chypre, se mange légèrement grillé avec de l'huile d'olive. Découvrez notre recette et nos conseils de préparation !
Il y a des chances que cette recette ne vous parle pas. Et pour cause, le halloumi est un fromage originaire de Chypre. À base de lait de brebis, de lait de chèvre et parfois de lait de vache, ce fromage méditerranéen est légèrement mentholé.
Contrairement aux autres fromages, celui-ci contient très peu de sel et surtout… il ne fond pas à la cuisson ! La recette du halloumi grillé consiste à griller le fromage avec de l'huile d'olive, du citron et du miel.
Accompagnez le halloumi grillé traditionnel avec une salade de tomates ou dégustez-le à l'apéro avec des tartines de pain grillé.
Découvrez la recette ! En cuisine, c'est vous le chef !
Recette Halloumi grillé traditionnel
Ingrédients
- 400 g de halloumi
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- 2 c. à soupe de jus de citron
- 2 c. à soupe de miel
- Quelques feuilles de menthe
- Quelques feuilles de basilic
- sel
- poivre
Préparation
1
Coupez l'halloumi en 4 tranches égales. Réservez à température ambiante.
2
Préparez la petite sauce qui va accompagner l'halloumi. Pour cela, mélangez dans un bol, le citron, le miel et l'huile d'olive. Assaisonnez de sel et de poivre.
3
Trempez les tranches de fromage dans la sauce. Réservez quelques minutes pour que les tranches de fromage s'imprègnent de la marinade.
4
Mettez les à cuire sur un grill ou un barbecue bien chaud. Surveillez la cuisson, les tranches doivent colorées et être correctement grillées. Cuire 5 minutes de chaque côté.
5
Servir chaud avec une salade de tomates et quelques feuilles de menthe et de basilic par exemple. Régalez-vous !