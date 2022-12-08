Voici la recette traditionnelle pour un bon lait de poule à déguster pour Noël !

Cette boisson chaude saura vous réconforter par sa gourmandise et sa petite touche épicée. En plus, c'est super facile à faire à la maison !
Le lait de poule, c'est LA boisson de Noël par excellence, mais on peut aussi le consommer tout au long de l'hiver pour se réchauffer. Alcoolisé ou non, le lait de poule est parfait pour les petits comme pour les grands gourmands. Et parce qu'on a envie de vous gâter, voici la recette traditionnelle pour préparer un délicieux lait de poule qui sent les vacances de Noël ! Si vous avez besoin de votre dose de chocolat, misez sur un bon chocolat chaud à l'ancienne ou sur un très gourmand latte à la pâte à tartiner. Célébrez les fêtes de fin d'année avec cette sangria aux épices de Noël !
Recette Lait de poule traditionnel
Ingrédients
- 2 jaunes d'oeufs
- 20 g de Sucre en poudre
- 400 ml de lait
- 1/2 c. à café de noix de muscade moulue
- 1 c. à café de cannelle en poudre
- 1/2 gousse de vanille
- 2 c. à soupe de rhum (optionnel)
Préparation
1
Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et soit "mousseux".
2
Faire chauffer le lait et les épices (muscade, cannelle et grains de la demi-gousse de vanille) jusqu'à ce qu'il frémisse. Retirer du feu.
3
Verser le lait chaud sur les jaunes d'oeufs et mélanger sans s'arrêter. Une fois la préparation homogène, remettre dans la casserole et laisser cuire à feu doux pendant 5 minutes en mélangeant en continu.
4
Ajouter le rhum (facultatif) et mélanger.
5
Verser le lait de poule traditionnel dans des verres, saupoudrer de cannelle et déguster.
L'astuce du chef
Vous pouvez passer le lait de poule au tamis si vous souhaitez une boisson bien onctueuse.