Voici la recette traditionnelle du chocolat viennois, une douceur cacaotée ultra-gourmande et régressive !

Par Célia Papaïx ·

Chocolat viennois traditionnel

On se réchauffe les papilles avec un bon chocolat viennois traditionnel ! Une pure dose de gourmandise qui vous fera retomber en enfance...

Qui a dit qu'on ne pouvait pas rendre le chocolat chaud classique encore plus gourmand ? On (re)découvre avec grand plaisir le chocolat viennois, une boisson chaude chocolatée surmontée d'un nuage de chantilly maison. Et pour réussir votre chantilly à tous les coups même sans batteur, on vous a partagé des petits conseils par ici. Vos goûters n'auront plus la même saveur avec cette douceur régressive et super gourmande. À tester de toute urgence !

Recette Chocolat viennois traditionnel

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la chantilly :
  • 300 ml de crème liquide entière 35% MG
  • 1 c. à soupe de sucre glace (optionnel)
  • Pour le chocolat chaud :
  • 180 g de chocolat noir
  • 800 ml de lait entier
  • 1 c. à soupe de cacao en poudre

Préparation

1
Monter la crème liquide bien froide en chantilly avec le sucre glace (optionnel). Elle doit être bien ferme. Réserver au frais.
2
Faire fondre le chocolat cassé en morceaux au micro-ondes ou au bain-marie en mélangeant de temps en temps pour qu'il soit bien lisse.
3
À côté, chauffer le lait avec le cacao en poudre et bien fouetter.
4
Une fois que le lait arrive à ébullition, verser en trois fois sur le chocolat fondu en remuant vivement entre chaque ajout.
5
Remettre à chauffer dans la casserole tout en remuant pour épaissir la préparation.
6
Verser le chocolat chaud dans des tasses et ajouter une belle quantité de chantilly. Saupoudrer d'un peu de cacao en poudre et déguster aussitôt !
Boisson chaudeClassiquesHiver
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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