Pour l'apéro, servez ces petits feuilletés de crevettes prêts en un rien de temps !

Les feuilletés de crevettes sont très faciles et rapides à préparer pour un apéritif festif et convivial. Une recette à s'en lécher les doigts !
À l'heure de l'apéro, sortez les feuilletés ! Aujourd'hui, on réalise une recette toute simple avec des queues de crevettes et quelques épices. Vous pouvez accompagner ces feuilletés de crevettes d'une sauce au yaourt parfumé de citron, ail et ciboulette. Vous allez vous en lécher les doigts ! Proposez aussi des petites verrines avocat crevettes prêtes en 5 minutes à l'apéritif. Et pour une entrée gourmande et rafraîchissante, on vous conseille les oranges farcies aux crevettes. C'est trop bon !
Recette Feuilletés de crevettes
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée rectangulaire
- 1 c. à café de Graines de sésame
- 1 c. à café de graines de pavot
- 1 pincée de Piment d'Espelette
- 15 queues de crevettes cuites
- huile d'olive
Préparation
1
Dérouler la pâte feuilletée et parsemer de graines de sésame, de graines de pavot et de piment d'Espelette.
2
Passer un coup de rouleau à pâtisserie pour "imprégner" les épices/graines.
3
Découper des bandes d'environ 1 cm de largeur.
4
Enrouler les queues de crevettes avec les bandes de pâte feuilletée. S'il reste de la pâte, faire des torsades.
5
Déposer les feuilletés sur une plaque recouverte de papier cuisson et badigeonner d'huile d'olive avec un pinceau alimentaire.
6
Enfourner à 180°C pendant 20 à 25 minutes.