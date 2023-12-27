Pour l'apéro, servez ces petits feuilletés de crevettes prêts en un rien de temps !

Par Célia Papaïx ·

Feuilletés de crevettes

Les feuilletés de crevettes sont très faciles et rapides à préparer pour un apéritif festif et convivial. Une recette à s'en lécher les doigts !

À l'heure de l'apéro, sortez les feuilletés ! Aujourd'hui, on réalise une recette toute simple avec des queues de crevettes et quelques épices. Vous pouvez accompagner ces feuilletés de crevettes d'une sauce au yaourt parfumé de citron, ail et ciboulette. Vous allez vous en lécher les doigts ! Proposez aussi des petites verrines avocat crevettes prêtes en 5 minutes à l'apéritif. Et pour une entrée gourmande et rafraîchissante, on vous conseille les oranges farcies aux crevettes. C'est trop bon !

Recette Feuilletés de crevettes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte feuilletée rectangulaire
  • 1 c. à café de Graines de sésame
  • 1 c. à café de graines de pavot
  • 1 pincée de Piment d'Espelette
  • 15 queues de crevettes cuites
  • huile d'olive

Préparation

1
Dérouler la pâte feuilletée et parsemer de graines de sésame, de graines de pavot et de piment d'Espelette.
2
Passer un coup de rouleau à pâtisserie pour "imprégner" les épices/graines.
3
Découper des bandes d'environ 1 cm de largeur.
4
Enrouler les queues de crevettes avec les bandes de pâte feuilletée. S'il reste de la pâte, faire des torsades.
5
Déposer les feuilletés sur une plaque recouverte de papier cuisson et badigeonner d'huile d'olive avec un pinceau alimentaire.
6
Enfourner à 180°C pendant 20 à 25 minutes.
FeuilletéApéritif dînatoireFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Feuilletés chèvre épinards
Feuilletés chèvre épinards
Feuilletés poire-chocolat
Feuilletés poire-chocolat
Feuilletés feta épinards
Feuilletés feta épinards
Feuilletés à la fraise et à la vanille
Feuilletés à la fraise et à la vanille
Recette feuilletés aux escargot
Recette feuilletés aux escargot
Feuilletés express aux fraises
Feuilletés express aux fraises
Feuilletés au jambon et à la mozzarella pas chers
Feuilletés au jambon et à la mozzarella pas chers
Feuilletés au chèvre
Feuilletés au chèvre
Feuilletés aux pommes en forme de rose
Feuilletés aux pommes en forme de rose
Feuilletés amandes
Feuilletés amandes