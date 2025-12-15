Mini feuilletés au brie, au miel et aux noix (recette apéritive express)

Par Célia Papaïx ·

Mini feuilletés au brie, miel et noix

Parfaits pour un apéritif festif, ces mini feuilletés au brie, miel et noix forment une recette rapide et irrésistible qui mettra tout le monde d'accord ! Avec seulement quelques ingrédients, ils apportent une touche sucrée-salée très gourmande, idéale pour les fêtes de fin d'année. Ces bouchées croustillantes se préparent en quelques minutes et conviennent à tous les niveaux en cuisine (même les plus nuls, croyez-nous, c'est impossible de la rater). Découvrez vite comment réaliser cette recette facile et festive !

Recette Mini feuilletés au brie, miel et noix

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte feuilletée rectangulaire
  • 150 g de brie
  • miel
  • 40 g de noix concassées
  • 1 jaune d'oeuf pour la dorure
  • poivre

Préparation

1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Dérouler la pâte feuilletée et la découper en 24 carrés. Déposer un morceau de brie sur chaque carré.
3
Arroser de miel puis déposer quelques noix concassées. Poivrer puis replier légèrement les angles (ou laisser complètement ouvert).
4
Badigeonner au jaune d'oeuf puis enfourner 12 à 15 minutes pour que les feuilletés soient bien dorés.
5
Servir tiède ou froid à l'apéritif.
