Idée d'entrée fraîcheur et rapide : des oranges farcies aux crevettes, c'est trop bon !

Par Célia Papaïx ·

Orange farcie aux crevettes

Découvrez une recette simple et rapide à préparer pour impressionner les papilles de vos invités. C'est frais et gourmand, on adore !

Pour changer de l'avocat farci aux crevettes, osez cette version dans une orange ! Les crevettes se marient à merveille avec cet agrume juteux pour une explosion de saveurs en bouche. Originale mais très rapide à préparer, cette entrée est à tester de toute urgence ! On ajoute un peu de fromage frais pour la touche onctueuse, de la ciboulette pour la fraîcheur et le tour est joué. Vous pourrez tout à fait varier les plaisirs en remplaçant les oranges par des mandarines ou des clémentines pour des plus petites portions (à déguster pour l'apéro par exemple) ou alors avec du pamplemousse. C'est somptueux !

Recette Orange farcie aux crevettes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 oranges
  • 200 g de petites crevettes roses déjà cuites
  • 150 g de fromage frais
  • 1/2 jus de citron
  • 1/2 bouquet de ciboulette
  • poivre

Préparation

1
Couper le haut des oranges et les évider à l'aide d'une cuillère en veillant à ne pas les percer.
2
Découper la chair en petits dés. Ajouter les crevettes, le fromage frais et le jus de citron. Bien mélanger.
3
Assaisonner la farce avec la ciboulette ciselée et du poivre. Garnir généreusement les oranges avec la farce.
4
Réserver les oranges farcies aux crevettes au frais jusqu'au moment de la dégustation.
FruitsPoissonFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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