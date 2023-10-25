La douceur du jour : des financiers super faciles à faire pour le goûter et super gourmands !

À partager (ou pas) pour le goûter ou à la fin du repas, vous allez adorer les financiers ! Une recette facile et rapide à préparer.
Vous avez des blancs d'œufs en trop et vous ne savez pas comment les réutiliser ? Voici une recette à la fois astucieuse et très gourmande : des financiers ! Mais oui, pour le goûter, ces petits gâteaux moelleux au doux goût d'amande et de beurre noisette vont faire fondre vos papilles… N'hésitez pas à ajouter quelques amandes effilées par-dessus pour la gourmandise. Et pour varier les plaisirs, osez les financiers aux pommes ! Une douceur très moelleuse et complètement irrésistible…
Recette Financiers faciles
Ingrédients
- 100 g de beurre
- 70 g de poudre d'amande
- 30 g de farine
- 100 g de sucre glace
- 3 blancs d'oeufs
- 1 c. à café de extrait de vanille
Préparation
1
Faire fondre le beurre coupé en dés dans une casserole. Attendre qu'il colore et qu'il dégage une odeur de noisette. Attention à ne pas le faire brûler ! Filtrer et réserver.
2
Tamiser la poudre d'amande avec la farine et le sucre glace.
3
Battre légèrement les blancs d'oeufs avec l'extrait de vanille pour les "détendre". Les incorporer aux ingrédients secs et mélanger avec une spatule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux.
4
Verser le beurre noisette refroidi et mélanger délicatement.
5
Verser dans des moules à financiers beurrés (ou en silicone) et enfourner à 200°C pendant 11 à 13 minutes (penser à surveiller la cuisson, les financiers doivent avoir une jolie couleur dorée).
6
Démouler et laisser refroidir sur une grille pour éviter l'humidité.