Idée pour un goûter gourmand et facile à préparer : les financiers aux amandes et au citron, une douceur addictive !

Par Célia Papaïx ·

Financiers aux amandes et au citron

Leur petite touche acidulée va faire fondre vos papilles de gourmandise…

Pour le goûter (ou à toute heure de la journée), ces financiers aux amandes et au citron vont vous régaler ! Cette petite douceur sucrée est légèrement acidulée pour le plus grand plaisir des petits et des grands gourmands. En plus, c'est super facile et rapide à réaliser ! Si vous recherchez une recette encore plus régressive, voici des financiers aux noisettes absolument irrésistibles. On vous conseille aussi de déguster ces carrés au citron très fondants.

Recette Financiers aux amandes et au citron

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 80 g de beurre
  • 30 g de farine
  • 60 g de sucre
  • 80 g de poudre d'amandes
  • 4 blancs d'oeufs
  • 1 citron jaune non traité
  • amandes effilées

Préparation

1
Faire fondre le beurre dans une casserole jusqu'à ce qu'il ait une couleur et une odeur de noisette (attention à ne pas le faire brûler). Laisser refroidir.
2
Mélanger la farine tamisée avec le sucre et la poudre d'amandes. Incorporer délicatement les blancs d'oeufs montés en neige (ils ne doivent pas être totalement fermes) puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
3
Verser le beurre fondu et ajouter les zestes de citron. Mélanger et verser dans des moules à financiers.
4
Parsemer d'amandes effilées et enfourner 15 à 20 minutes à 180°C.
GouterFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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