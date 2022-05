Rougissez de gourmandise avec les financiers aux cerises !

Moelleux, fondant, fruité... Le financier à la cerise va faire rougir de plaisir vos papilles ! Cette petite douceur plaira autant aux petits qu'aux grands gourmands.

À chaque saison son financier ! Si cette recette aux pommes caramélisées peut se dévorer toute l'année, on profite aujourd'hui des premières cerises pour se régaler. Ces financiers à la cerise sont ultra-simples à refaire chez vous, et si vous avez de la confiture maison, ce sera d'autant plus gourmand ! Laissez-vous également emporter par la douceur du clafoutis à la cerise, un incontournable dont on ne se passe pas. Et pour «fruiter» votre prochaine fournée de cookies, n'hésitez pas à ajouter quelques cerises en suivant cette recette très estivale !