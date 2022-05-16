Rougissez de gourmandise avec les financiers aux cerises !

Par Célia Papaïx ·

Financiers à la cerise

Moelleux, fondant, fruité... Le financier à la cerise va faire rougir de plaisir vos papilles ! Cette petite douceur plaira autant aux petits qu'aux grands gourmands.

À chaque saison son financier ! Si cette recette aux pommes caramélisées peut se dévorer toute l'année, on profite aujourd'hui des premières cerises pour se régaler. Ces financiers à la cerise sont ultra-simples à refaire chez vous, et si vous avez de la confiture maison, ce sera d'autant plus gourmand ! Laissez-vous également emporter par la douceur du clafoutis à la cerise, un incontournable dont on ne se passe pas. Et pour «fruiter» votre prochaine fournée de cookies, n'hésitez pas à ajouter quelques cerises en suivant cette recette très estivale !

Recette Financiers à la cerise

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 blancs d'oeufs
  • 100 g de sucre
  • 100 g de poudre d'amande
  • 100 g de farine
  • 200 g de beurre
  • 12 c. à café de confiture de cerises
  • 12 cerises dénoyautées
  • amandes effilées

Préparation

1
Monter les blancs en neige. Incorporer le sucre, la poudre d'amande et la farine puis mélanger délicatement avec une spatule.
2
Réaliser un beurre noisette : le faire fondre dans une casserole jusqu'à ce qu'il ait une odeur et une couleur de noisette. Attention à ne pas le faire brûler !
3
Filtrer puis verser dans la pâte. Bien mélanger.
4
Dans des moules à muffins graissés, déposer une cuillère à café de confiture de cerises au fond puis recouvrir de pâte à financier. Ajouter une cerise entière au centre et saupoudrer d'amandes effilées.
5
Enfourner 15 minutes à 200°C. Laisser refroidir avant de démouler puis déguster !
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Financiers aux noisettes
Financiers aux noisettes
Financiers à la pistache
Financiers à la pistache
Financiers au citron vert
Financiers au citron vert
Financiers sans oeufs
Financiers sans oeufs
Financiers tigrés choco-coco
Financiers tigrés choco-coco
Clafoutis cerise
Clafoutis cerise
Glace à la cerise
Glace à la cerise
Bagel aux tomates cerise, fromage frais et ciboulette
Bagel aux tomates cerise, fromage frais et ciboulette
Crème glacée à la cerise
Crème glacée à la cerise
Toasts à la ricotta et aux tomates cerise
Toasts à la ricotta et aux tomates cerise