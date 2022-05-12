Financier aux pommes facile

Par Célia Papaïx ·

Financier aux pommes

Plus gourmand que ce financier aux pommes caramélisées, il n'y a pas ! On parie que son moelleux va vous faire fondre de plaisir…

Parfaits pour recycler ses blancs d'œufs (mais aussi pour se régaler), les financiers sont les douceurs qui mettent tout le monde d'accord ! Aux amandes, aux pistaches ou plus fruités aux nectarines, les financiers font chavirer nos papilles à tous les coups. Et la version aux pommes caramélisées ne dérogera pas à la règle : c'est un pur bonheur gustatif ! Fondant, moelleux, gourmand… ce petit plaisir (non) coupable va devenir votre goûter préféré ! On parie que vous vous régalerez autant qu'avec le pain perdu aux pommes caramélisées.

Recette Financier aux pommes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la pâte :
  • 200 g de beurre
  • 5 blancs d'oeufs
  • 200 g de sucre glace
  • 80 g de farine
  • 80 g de poudre d'amandes
  • Pour les pommes :
  • 6 pommes
  • 50 g de sucre
  • 50 g de beurre
  • 4 c. à soupe de eau

Préparation

1
Couper le beurre en petits morceaux et le faire chauffer jusqu'à ce qu'il ait une odeur et une couleur de noisette. Retirer du feu et filtrer puis laisser refroidir.
2
Monter les blancs d'oeufs en neige. Incorporer le sucre glace, la farine, la poudre d'amande et le beurre noisette puis mélanger jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène. Réserver.
3
Peler, retirer les trognons des pommes et les tailler en lamelles. Dans une grande poêle, faire chauffer le sucre, le beurre et l'eau puis ajouter les morceaux de pommes et les laisser caraméliser (en remuant régulièrement) pendant 10 minutes.
4
Une fois que les pommes sont bien caramélisées et fondantes, les déposer au fond d'un moule en silicone et verser l'appareil à financier par-dessus. Enfourner 30 minutes environ à 200°C.
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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