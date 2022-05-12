Plus gourmand que ce financier aux pommes caramélisées, il n'y a pas ! On parie que son moelleux va vous faire fondre de plaisir…
Parfaits pour recycler ses blancs d'œufs (mais aussi pour se régaler), les financiers sont les douceurs qui mettent tout le monde d'accord ! Aux amandes, aux pistaches ou plus fruités aux nectarines, les financiers font chavirer nos papilles à tous les coups. Et la version aux pommes caramélisées ne dérogera pas à la règle : c'est un pur bonheur gustatif ! Fondant, moelleux, gourmand… ce petit plaisir (non) coupable va devenir votre goûter préféré ! On parie que vous vous régalerez autant qu'avec le pain perdu aux pommes caramélisées.
Recette Financier aux pommes
Ingrédients
- Pour la pâte :
- 200 g de beurre
- 5 blancs d'oeufs
- 200 g de sucre glace
- 80 g de farine
- 80 g de poudre d'amandes
- Pour les pommes :
- 6 pommes
- 50 g de sucre
- 50 g de beurre
- 4 c. à soupe de eau
Préparation
1
Couper le beurre en petits morceaux et le faire chauffer jusqu'à ce qu'il ait une odeur et une couleur de noisette. Retirer du feu et filtrer puis laisser refroidir.
2
Monter les blancs d'oeufs en neige. Incorporer le sucre glace, la farine, la poudre d'amande et le beurre noisette puis mélanger jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène. Réserver.
3
Peler, retirer les trognons des pommes et les tailler en lamelles. Dans une grande poêle, faire chauffer le sucre, le beurre et l'eau puis ajouter les morceaux de pommes et les laisser caraméliser (en remuant régulièrement) pendant 10 minutes.
4
Une fois que les pommes sont bien caramélisées et fondantes, les déposer au fond d'un moule en silicone et verser l'appareil à financier par-dessus. Enfourner 30 minutes environ à 200°C.