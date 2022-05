Plus gourmand que ce financier aux pommes caramélisées, il n'y a pas ! On parie que son moelleux va vous faire fondre de plaisir…

Parfaits pour recycler ses blancs d'œufs (mais aussi pour se régaler), les financiers sont les douceurs qui mettent tout le monde d'accord ! Aux amandes, aux pistaches ou plus fruités aux nectarines, les financiers font chavirer nos papilles à tous les coups. Et la version aux pommes caramélisées ne dérogera pas à la règle : c'est un pur bonheur gustatif ! Fondant, moelleux, gourmand… ce petit plaisir (non) coupable va devenir votre goûter préféré ! On parie que vous vous régalerez autant qu'avec le pain perdu aux pommes caramélisées.