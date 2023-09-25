Fondez de plaisir pour le flan de pommes de terre, un gratin moelleux super facile à faire !

Ne vous prenez pas la tête avec cette recette de flan de pommes de terre ! Un plat familial, économique et très gourmand.
Aussi moelleux qu'un gratin dauphinois mais encore plus simple à préparer (et avec des œufs), ce flan de pommes de terre est un pur délice pour les papilles ! Il accompagnera à merveille une belle pièce de viande ou du poisson. Le flan de pommes de terre est une recette si facile et rapide à préparer que vous allez définitivement l'adopter ! Elle est parfaite pour vos repas en famille ou pour un dîner express sans prise de tête. N'hésitez pas à varier les plaisirs avec une version aux carottes et au cumin pour encore plus de parfums gourmands.
Recette Flan de pommes de terre
Ingrédients
- 1 kg de pomme de terre
- 80 g de beurre
- 3 oeufs
- 50 cl de lait
- 1 pincée de noix de muscade râpée
- sel, poivre
- 150 g de comté (ou autre fromage à râper)
Préparation
1
Laver et éplucher les pommes de terre. Les détailler en rondelles fines d'environ 3 mm d'épaisseur (à l'aide d'une mandoline pour une découpe fine et régulière).
2
Plonger les rondelles de pommes de terre dans une casserole remplie d'eau froide salée. Porter à ébullition et compter 5 minutes de cuisson. Égoutter et éponger.
3
Dans une cocotte, faire fondre le beurre. Ajouter les pommes de terre séchées et faire revenir pendant une dizaine de minutes en remuant régulièrement (sans les écraser).
4
Disposer les pommes de terre en couche dans un plat à gratin préalablement beurré (verser également le beurre fondu).
5
Battre les oeufs en versant le lait progressivement. Assaisonner de muscade, sel et poivrer et mélanger jusqu'à ce que la préparation soit mousseuse.
6
Incorporer le comté râpé, mélanger délicatement et verser sur les pommes de terre.
7
Enfourner 15 minutes à 210°C pour que le flan soit bien doré et gratiné. Déguster chaud !