Fondez de plaisir pour le flan de pommes de terre, un gratin moelleux super facile à faire !

Par Célia Papaïx ·

Flan de pommes de terre

Ne vous prenez pas la tête avec cette recette de flan de pommes de terre ! Un plat familial, économique et très gourmand.

Aussi moelleux qu'un gratin dauphinois mais encore plus simple à préparer (et avec des œufs), ce flan de pommes de terre est un pur délice pour les papilles ! Il accompagnera à merveille une belle pièce de viande ou du poisson. Le flan de pommes de terre est une recette si facile et rapide à préparer que vous allez définitivement l'adopter ! Elle est parfaite pour vos repas en famille ou pour un dîner express sans prise de tête. N'hésitez pas à varier les plaisirs avec une version aux carottes et au cumin pour encore plus de parfums gourmands.

Recette Flan de pommes de terre

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de pomme de terre
  • 80 g de beurre
  • 3 oeufs
  • 50 cl de lait
  • 1 pincée de noix de muscade râpée
  • sel, poivre
  • 150 g de comté (ou autre fromage à râper)

Préparation

1
Laver et éplucher les pommes de terre. Les détailler en rondelles fines d'environ 3 mm d'épaisseur (à l'aide d'une mandoline pour une découpe fine et régulière).
2
Plonger les rondelles de pommes de terre dans une casserole remplie d'eau froide salée. Porter à ébullition et compter 5 minutes de cuisson. Égoutter et éponger.
3
Dans une cocotte, faire fondre le beurre. Ajouter les pommes de terre séchées et faire revenir pendant une dizaine de minutes en remuant régulièrement (sans les écraser).
4
Disposer les pommes de terre en couche dans un plat à gratin préalablement beurré (verser également le beurre fondu).
5
Battre les oeufs en versant le lait progressivement. Assaisonner de muscade, sel et poivrer et mélanger jusqu'à ce que la préparation soit mousseuse.
6
Incorporer le comté râpé, mélanger délicatement et verser sur les pommes de terre.
7
Enfourner 15 minutes à 210°C pour que le flan soit bien doré et gratiné. Déguster chaud !
GratinFacileVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Lasagnes aux pommes de terre
Lasagnes aux pommes de terre
Truffade de pommes de terre
Truffade de pommes de terre
Galettes aux pommes de terre
Galettes aux pommes de terre
Pommes de terre « roses »
Pommes de terre « roses »
Spirales de pommes de terre
Spirales de pommes de terre
Galettes de pommes de terre
Galettes de pommes de terre
Flan de pommes de terre
Flan de pommes de terre
Flan aux pommes
Flan aux pommes
Flan aux cerises
Flan aux cerises
Flan au chocolat
Flan au chocolat