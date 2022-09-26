Voici un flan aux champignons très gourmand pour une entrée facile à faire et réussie !

Envie d'une recette légère mais terriblement gourmande ? Découvrez ce merveilleux flan aux champignons, vous allez fondre de plaisir !
Avec une petite salade (ou pas), préparez un flan aux champignons ! Cette entrée originale mais très facile à préparer chez vous, vous n'allez plus vous en passer. N'hésitez pas à varier les plaisirs en mettant les champignons de votre choix, attention à les utiliser frais pour qu'ils ne rendent pas trop d'eau. Aux crevettes, aux courgettes ou aux champignons, les petits flans salés n'auront plus aucun secret pour vous !
Recette Flan aux champignons
Ingrédients
- 2 échalotes
- 500 g de champignons de Paris
- 4 oeufs
- 200 ml de crème fraîche épaisse
- 100 ml de lait
- ciboulette
- 50 g de parmesan
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- 4 c. à soupe de vinaigre balsamique
- sel, poivre
Préparation
1
Peler et émincer finement les échalotes. Les faire fondre dans une poêle avec l'huile d'olive. Pendant ce temps, brosser les champignons et les tailler en lamelles.
2
Ajouter les champignons dans la poêle et laisser dégorger en remuant régulièrement.
3
Mélanger les oeufs avec la crème, le lait, la ciboulette ciselée et le parmesan râpé. Saler, poivrer et réserver.
4
Saler et poivrer les champignons puis les déglacer avec le vinaigre balsamique. Laisser évaporer complètement.
5
Ajouter les champignons dans l'appareil à flan préparé précédemment puis verser dans des petits ramequins. Les déposer dans un plat et verser de l'eau pour faire un bain-marie.
6
Enfourner 35 à 40 minutes à 180°C. Déguster chaud.