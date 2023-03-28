Le flan aux carottes et au cumin, une douceur gourmande qui va faire fondre vos papilles !

Par Célia Papaïx ·

Flan aux carottes et au cumin

À proposer en entrée avec une petite salade ou même à l'heure de l'apéritif pour ouvrir l'appétit à vos convives, ce flan aux carottes est tout simplement délicieux !

Le flan, ce n'est pas qu'un dessert (qu'on adore au passage) ! Vous pouvez tout à fait le revisiter en version salée. On vous avait proposé une recette aux champignons et on revient avec une préparation de saison : aux carottes ! La douceur de ce légume, légèrement sucré, et le caractère du cumin vont faire chavirer vos papilles. C'est un mélange fondant que vous allez adopter très rapidement. Et puis il paraît que les carottes rendent de bonne humeur (et plus aimable…) alors on n'hésite pas une seconde !

Recette Flan aux carottes et au cumin

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 carottes
  • 2 oeufs entiers
  • 1 jaune d'oeuf
  • 200 ml de crème liquide
  • 1 c. à café de cumin moulu
  • sel, poivre
  • parmesan en poudre

Préparation

1
Éplucher les carottes et les faire cuire à la vapeur pendant 15 à 20 minutes. Elles doivent être tendres.
2
Les couper grossièrement puis les déposer dans le bol d'un mixeur. Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture "purée".
3
Incorporer alors les oeufs entiers, le jaune d'oeuf et verser la crème liquide. Assaisonner de cumin, sel et poivre puis mixer de nouveau jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène.
4
Verser dans des ramequins bien beurrés et enfourner à 180°C pendant une vingtaines de minutes.
5
Saupoudrer de parmesan avant de servir encore chaud !
FacileLégumesVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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