Fondant au chocolat healthy pour 130 calories

Par Célia Papaïx ·

Fondant au chocolat healthy

Généreusement coulants et chocolatés, ces muffins vont faire fondre de plaisir vos papilles !

Qui a dit qu'on devait se priver de dessert quand on faisait attention à sa ligne ? Pas nous en tout cas ! Voici une recette de fondant au chocolat healthy, une douceur à déguster sans culpabiliser. La recette est pour 10 petits muffins mais vous pouvez les faire plus grands pour encore plus de plaisir ! Pour un moment gourmand sans chocolat, découvrez les muffins healthy façon carrot cake, c'est délicieux. On vous recommande de tester un de ces desserts légers à dévorer après un repas lourd.

Recette Fondant au chocolat healthy

icone nombre de personnes 10
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 oeuf
  • 100 g de skyr ou yaourt nature 0%
  • 60 g de farine
  • 60 ml de lait végétal
  • 2 c. à café de levure chimique
  • 120 g de chocolat noir
  • 10 carrés de chocolat noir

Préparation

1
Mélanger l'oeuf avec le skyr, la farine, le lait et la levure.
2
Incorporer le chocolat noir fondu et bien mélanger.
3
Verser dans des moules à muffins chemisés et ajouter un carré de chocolat au centre de chaque moule.
4
Enfourner 15 à 20 minutes à 180°C.
5
Laisser légèrement refroidir, démouler et servir aussitôt !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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