Généreusement coulants et chocolatés, ces muffins vont faire fondre de plaisir vos papilles !
Qui a dit qu'on devait se priver de dessert quand on faisait attention à sa ligne ? Pas nous en tout cas ! Voici une recette de fondant au chocolat healthy, une douceur à déguster sans culpabiliser. La recette est pour 10 petits muffins mais vous pouvez les faire plus grands pour encore plus de plaisir ! Pour un moment gourmand sans chocolat, découvrez les muffins healthy façon carrot cake, c'est délicieux. On vous recommande de tester un de ces desserts légers à dévorer après un repas lourd.
Recette Fondant au chocolat healthy
Ingrédients
- 1 oeuf
- 100 g de skyr ou yaourt nature 0%
- 60 g de farine
- 60 ml de lait végétal
- 2 c. à café de levure chimique
- 120 g de chocolat noir
- 10 carrés de chocolat noir
Préparation
1
Mélanger l'oeuf avec le skyr, la farine, le lait et la levure.
2
Incorporer le chocolat noir fondu et bien mélanger.
3
Verser dans des moules à muffins chemisés et ajouter un carré de chocolat au centre de chaque moule.
4
Enfourner 15 à 20 minutes à 180°C.
5
Laisser légèrement refroidir, démouler et servir aussitôt !