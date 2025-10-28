Le MEILLEUR fondant au chocolat et son coeur coulant à la fleur de sel, un dessert gourmand, facile et inratable

Par Célia Papaïx ·

Fondant au chocolat coeur coulant à la fleur de sel

Ce fondant au chocolat et à la fleur de sel est un dessert irrésistible pour tous les amateurs de chocolat ! Facile à réaliser, il cache un cœur coulant parfaitement équilibré entre douceur et sa touche salée subtile qui lui donne un goût de «reviens-y». Idéal pour impressionner sans stress, ce dessert fondant au chocolat se déguste encore chaud pour encore plus de plaisir. Vous pourrez l'accompagner d'une boule de glace à la vanille pour les plus gourmands.

Recette Fondant au chocolat coeur coulant à la fleur de sel

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 120 g de chocolat noir pâtissier
  • 80 g de beurre
  • 60 g de sucre
  • 2 oeufs
  • 30 g de farine
  • fleur de sel
  • sucre glace

Préparation

1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Faire fondre le chocolat avec le beurre au bain-marie ou au micro-ondes en remuant régulièrement pour qu'il soit bien lisse et brillant.
3
Ajouter le sucre, les oeufs un à un en mélangeant entre chaque ajout puis la farine tamisée. Ne pas trop travailler la pâte.
4
Verser dans des ramequins beurrés et farinés puis saupoudrer une belle pincée de fleur de sel sur le dessus.
5
Enfourner 8 à 10 minutes : le coeur doit rester encore coulant et les bords pris.
6
Démouler délicatement et déguster encore tiède avec un peu de sucre glace par-dessus !
