Le MEILLEUR fondant au chocolat et son coeur coulant à la fleur de sel, un dessert gourmand, facile et inratable

Par Célia Papaïx
·Publié le 28/10/2025 à 12:00
Ce fondant au chocolat et à la fleur de sel est un dessert irrésistible pour tous les amateurs de chocolat ! Facile à réaliser, il cache un cœur coulant parfaitement équilibré entre douceur et sa touche salée subtile qui lui donne un goût de «reviens-y». Idéal pour impressionner sans stress, ce dessert fondant au chocolat se déguste encore chaud pour encore plus de plaisir. Vous pourrez l'accompagner d'une boule de glace à la vanille pour les plus gourmands.