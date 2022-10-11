Voici la meilleure recette de fondue aux poireaux, trop simple à faire !

Par Célia Papaïx ·

Fondue de poireaux

Fondante et gourmande à souhait, la fondue de poireaux se prépare en un rien de temps pour ravir vos papilles !

Les poireaux sont souvent boudés, pourtant ils sont délicieux une fois cuisinés ! En soupe crémeuse pour se réchauffer ou alors en tartiflette ultra-gourmande, il est grand temps d'adopter les poireaux. Si vous ne savez pas comment les préparer, la recette la plus simple reste cette fondue de poireaux ! Un accompagnement idéal pour une viande ou un poisson tout en restant très sain. Pour garnir vos tartes et quiches, la fondue de poireaux fait parfaitement le job ! Bref, fondez pour la fondue de poireaux !

Recette Fondue de poireaux

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 800 g de poireaux
  • 50 g de beurre
  • 3 c. à soupe de crème fraîche
  • 1 filet de jus de citron
  • sel, poivre

Préparation

1
Trier les poireaux et les couper en tronçons assez fins. Bien les rincer.
2
Dans une grande poêle ou cocotte, faire fondre le beurre et ajouter les poireaux. Bien mélanger.
3
Mettre le feu sur feu doux, couvrir et laisser fondre pendant environ 30 minutes. Remuer de temps et temps.
4
Ajouter alors la crème fraîche et arroser de jus de citron. Saler, poivrer, bien mélanger et laisser de nouveau réduire pendant une dizaine de minutes.
5
Servir la fondue de poireaux bien chaude !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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