Voici la meilleure recette de fondue aux poireaux, trop simple à faire !

Fondante et gourmande à souhait, la fondue de poireaux se prépare en un rien de temps pour ravir vos papilles !
Les poireaux sont souvent boudés, pourtant ils sont délicieux une fois cuisinés ! En soupe crémeuse pour se réchauffer ou alors en tartiflette ultra-gourmande, il est grand temps d'adopter les poireaux. Si vous ne savez pas comment les préparer, la recette la plus simple reste cette fondue de poireaux ! Un accompagnement idéal pour une viande ou un poisson tout en restant très sain. Pour garnir vos tartes et quiches, la fondue de poireaux fait parfaitement le job ! Bref, fondez pour la fondue de poireaux !
Recette Fondue de poireaux
Ingrédients
- 800 g de poireaux
- 50 g de beurre
- 3 c. à soupe de crème fraîche
- 1 filet de jus de citron
- sel, poivre
Préparation
1
Trier les poireaux et les couper en tronçons assez fins. Bien les rincer.
2
Dans une grande poêle ou cocotte, faire fondre le beurre et ajouter les poireaux. Bien mélanger.
3
Mettre le feu sur feu doux, couvrir et laisser fondre pendant environ 30 minutes. Remuer de temps et temps.
4
Ajouter alors la crème fraîche et arroser de jus de citron. Saler, poivrer, bien mélanger et laisser de nouveau réduire pendant une dizaine de minutes.
5
Servir la fondue de poireaux bien chaude !