La recette familiale et gourmande du jour : un gratin à la fondue de poireaux !

Par Célia Papaïx ·

Gratin à la fondue de poireaux

Un plat économique pour réunir tout le monde à table. Le gratin à la fondue de poireaux est hyper facile à préparer en plus, c'est parti !

Avec cette recette de gratin à la fondue de poireaux, tout le monde va fondre de gourmandise ! Cuisinés en gratin avec du fromage, les poireaux vont convaincre toutes les papilles de la famille. Ce plat fondant et croustillant est super simple à préparer pour le dîner, on vous garantit que vous n'aurez que des compliments. Pour les plus gourmands, osez le gratin de poireaux aux trois fromages ! Et si vraiment vous n'aimez pas les poireaux, voici un gratin de brocolis et pommes de terre très réconfortant et savoureux.

Recette Gratin à la fondue de poireaux

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 800 g de poireaux
  • 50 g de beurre
  • 3 c. à soupe de crème fraîche
  • sel, poivre
  • 150 g de fromage râpé
  • 50 g de parmesan

Préparation

1
Trier les poireaux et les émincer finement. Les rincer à l'eau claire.
2
Dans une sauteuse, faire fondre le beurre et ajouter les poireaux. Mélanger et laisser cuire à feu doux et à couvert pendant 30 minutes. Remuer de temps en temps.
3
Verser les poireaux dans un plat à gratin et ajouter la crème fraîche. Mélanger et saupoudrer de parmesan et fromage râpé.
4
Enfourner 15 minutes à 200°C pour faire gratiner.
5
Servir chaud !
GratinVégétarienLégumesFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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