La recette familiale et gourmande du jour : un gratin à la fondue de poireaux !

Un plat économique pour réunir tout le monde à table. Le gratin à la fondue de poireaux est hyper facile à préparer en plus, c'est parti !
Avec cette recette de gratin à la fondue de poireaux, tout le monde va fondre de gourmandise ! Cuisinés en gratin avec du fromage, les poireaux vont convaincre toutes les papilles de la famille. Ce plat fondant et croustillant est super simple à préparer pour le dîner, on vous garantit que vous n'aurez que des compliments. Pour les plus gourmands, osez le gratin de poireaux aux trois fromages ! Et si vraiment vous n'aimez pas les poireaux, voici un gratin de brocolis et pommes de terre très réconfortant et savoureux.
Recette Gratin à la fondue de poireaux
Ingrédients
- 800 g de poireaux
- 50 g de beurre
- 3 c. à soupe de crème fraîche
- sel, poivre
- 150 g de fromage râpé
- 50 g de parmesan
Préparation
1
Trier les poireaux et les émincer finement. Les rincer à l'eau claire.
2
Dans une sauteuse, faire fondre le beurre et ajouter les poireaux. Mélanger et laisser cuire à feu doux et à couvert pendant 30 minutes. Remuer de temps en temps.
3
Verser les poireaux dans un plat à gratin et ajouter la crème fraîche. Mélanger et saupoudrer de parmesan et fromage râpé.
4
Enfourner 15 minutes à 200°C pour faire gratiner.