On a retrouvé la recette du french toast, et c'est toujours aussi bon ! 

Également appelé pain perdu, le french toast est un dessert gourmand à base de pain rassis, de lait, d'œufs et de sucre. Découvrez la recette !
Le pain perdu nous rend nostalgique. Son goût unique et sa texture moelleuse classent ce dessert parmi les préférés des Français. C'est autour du XVe siècle que l'appellation «pain perdu» arrive en France. Depuis, ce dessert gourmand ne nous a plus jamais quittés.
Prêt à cuisiner le french toast traditionnel ? Alors, en cuisine ! C'est vous le chef !
Recette French toast (pain perdu)
Ingrédients
- Pour le french toast :
- 2 œufs
- 50 cl de lait
- 1 sachet de sucre vanillé
- 2 c. à café de cannelle
- 6 tranches de pain de mie, brioche ou pain rassis
- huile d'olive
- Pour la décoration du french toast :
- fruits rouges
- sirop d'érable
- miel
- chocolat
- beurre
- Coco en poudre
Préparation
1
Commencez la recette du french toast ! Dans un saladier, cassez les oeufs et battez-les.
2
Ajoutez le lait, la vanille et la poudre de cannelle. Mélangez bien jusqu'à obtenir une préparation homogène.
3
Faites chauffer une grande poêle avec une noix de beurre.
4
Trempez les tranches de pain de mie, de brioche ou de pain rassis (selon votre choix) dans la préparation. Il faut que les tranches soit bien imbibées. N'hésitez pas à les laisser imbiber au moins 20 secondes de chaque côté.
5
Une fois que la poêle est chaude, faites cuire les tranches de pain imbibées à feu moyen. Les french toasts doivent colorer, surtout pas cramer. Comptez environ 2 minutes de cuisson de chaque côté.
6
Pour la cuisson des autres tranches de pain, n'hésitez pas à rajouter de la matière grasse, du beurre ou de l'huile. Ainsi, les french toasts seront correctement dorés.
7
Placez les french toasts dans une assiette avec la garniture de votre choix. Vous pouvez mettre : du miel, du sirop d'érable, des fruits rouges, du chocolat ou un carré de beurre. Régalez-vous !