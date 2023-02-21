Fondez de gourmandise pour ces rondelles de chèvre panées au miel, c'est irrésistible !

Du croustillant, du fondant, du gourmand… Cette recette de fromage de chèvre pané a tout pour plaire à vos papilles !
À croquer à l'heure de l'apéro ou bien pour sublimer une salade, ces rondelles de chèvre panées au miel sont à s'en lécher les doigts… Avec leur panure croustillante, leur cœur fondant et leur nappage de miel, ces fromages de chèvre chaud ne laisseront pas vos papilles indifférentes. Si vous aimez les fromages bien coulants, fondez pour le reblochon pané ou encore les croquettes de camembert épicées. So cheesy, so gourmand !
Recette Fromage de chèvre pané
Ingrédients
- 70 g de farine
- sel, poivre
- 1 pincée d'ail en poudre
- 1 pincée d'herbes de Provence
- 1 oeuf
- 70 g de chapelure (panko de préférence)
- 1 bûche de chèvre
- Huile de friture
- miel
Préparation
1
Mélanger la farine, le sel, le poivre, l'ail en poudre et les herbes de Provence dans une petite assiette creuse. Battre l'oeuf dans une deuxième assiette creuse. Verser enfin la chapelure dans une troisième assiette.
2
Découper la bûche de chèvre en rondelles (la placer au frais voire au congélateur pour faciliter la découpe).
3
Rouler chaque rondelle dans la farine puis dans l'oeuf et enfin dans la chapelure. Répéter l'opération pour une panure plus épaisse et croustillante. Placer au congélateur 15 minutes (facultatif).
4
Dans une poêle, verser de l'huile de friture et déposer les rondelles de chèvre panées. Laisser dorer 2 à 3 minutes par face.
5
Transférer sur du papier absorbant pour retirer l'excès de gras. Avant de servir, arroser de miel liquide !