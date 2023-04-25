On ne se prend pas la tête avec cette recette de poisson pané facile, rapide et très gourmande !

Par Célia Papaïx ·

Poisson pané rapide et facile

Avec sa panure croustillante et sa chair fondante et moelleuse, ce poisson pané va ravir plus d'une papille à l'heure du dîner !

On a plus souvent l'habitude de l'acheter tout prêt mais saviez-vous qu'il était très simple de réaliser du poisson pané à la maison ? Et oui, c'est vraiment très facile et rapide à préparer et vous allez régaler les papilles de toute la famille avec cette recette prête en même pas 5 minutes. On vous conseille de choisir des morceaux de cabillaud pour leur tendresse ! Reproduisez le fish and chips chez vous, une recette moelleuse, croustillante et ultra-gourmande. À servir avec une sauce tartare, c'est délicieux !

Recette Poisson pané rapide et facile

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 filets de cabillaud
  • 8 c. à soupe de farine
  • 4 oeufs
  • sel, poivre
  • 8 c. à soupe de chapelure
  • beurre

Préparation

1
Verser la farine dans une assiette. Battre les oeufs en omelette et les assaisonner de sel et de poivre. Verser la chapelure dans une autre assiette.
2
Rouler les filets de cabillaud (entiers ou coupés en morceaux) dans la farine puis les plonger dans les oeufs.
3
Les enrober généreusement de chapelure et recommencer l'opération (oeufs + chapelure) une deuxième fois pour une panure plus épaisse et croustillante.
4
Faire fondre une grosse noix de beurre dans une poêle à feu moyen et déposer les morceaux de poisson pané.
5
Laisser dorer quelques minutes de chaque côté, jusqu'à ce que la panure soit bien dorée et croustillante.
6
Servir immédiatement avec de la sauce tartare !
PoissonFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Poisson pané aux cacahuètes
Poisson pané aux cacahuètes
Poisson pané avec une chapelure aux noix
Poisson pané avec une chapelure aux noix
Mug cake au Nesquik rapide et facile
Mug cake au Nesquik rapide et facile
Pâte brisée maison facile et rapide
Pâte brisée maison facile et rapide
Bûche facile et rapide sans cuisson
Bûche facile et rapide sans cuisson
Pains diététiques, facile et rapide à réaliser !
Pains diététiques, facile et rapide à réaliser !
Poisson pané facile
Poisson pané facile
Poisson pané
Poisson pané
Croquettes de reblochon pané
Croquettes de reblochon pané
Reblochon pané
Reblochon pané