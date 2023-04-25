On ne se prend pas la tête avec cette recette de poisson pané facile, rapide et très gourmande !

Avec sa panure croustillante et sa chair fondante et moelleuse, ce poisson pané va ravir plus d'une papille à l'heure du dîner !
On a plus souvent l'habitude de l'acheter tout prêt mais saviez-vous qu'il était très simple de réaliser du poisson pané à la maison ? Et oui, c'est vraiment très facile et rapide à préparer et vous allez régaler les papilles de toute la famille avec cette recette prête en même pas 5 minutes. On vous conseille de choisir des morceaux de cabillaud pour leur tendresse ! Reproduisez le fish and chips chez vous, une recette moelleuse, croustillante et ultra-gourmande. À servir avec une sauce tartare, c'est délicieux !
Recette Poisson pané rapide et facile
Ingrédients
- 4 filets de cabillaud
- 8 c. à soupe de farine
- 4 oeufs
- sel, poivre
- 8 c. à soupe de chapelure
- beurre
Préparation
1
Verser la farine dans une assiette. Battre les oeufs en omelette et les assaisonner de sel et de poivre. Verser la chapelure dans une autre assiette.
2
Rouler les filets de cabillaud (entiers ou coupés en morceaux) dans la farine puis les plonger dans les oeufs.
3
Les enrober généreusement de chapelure et recommencer l'opération (oeufs + chapelure) une deuxième fois pour une panure plus épaisse et croustillante.
4
Faire fondre une grosse noix de beurre dans une poêle à feu moyen et déposer les morceaux de poisson pané.
5
Laisser dorer quelques minutes de chaque côté, jusqu'à ce que la panure soit bien dorée et croustillante.
6
Servir immédiatement avec de la sauce tartare !